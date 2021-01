“Quiero aportar toda mi experiencia”: Karen Llamas lista para debutar con la Fiera

León.- Luego de defender los colores de quipos como América y Toluca y darse un breve descanso, la zaguera central Ana Karen Llamas se dijo lista para regresar al máximo nivel de competencia y ahora jugar para el Club León.

En su primera oportunidad de presentarse ante los medios de comunicación mediante una rueda de prensa virtual, la nueva jugadora de las ‘Esmeraldas', explicó:

“El Club León me dio la oportunidad de regresar a la liga, mis objetivos es aportar mi experiencia al club, ir paso a paso y llegar a liguilla esperando que se pueda dar una final”.

Explicó cuál es su principal objetivo: “Estamos muy motivadas, hemos trabajado muy bien, muy fuerte, ahora si que queremos empezar con el píe derecho y que mejor que contra Toluca. El equipo está muy unido y pensando en este torneo”

Ante Toluca es especial:

“Estoy muy motivada, sé que en cuanto a nivel ha mejorado mucho la liga, así que ahora me toca regresar y que mi primer partido sea contra mi exequipo pues me motiva, pero en general para todo el torneo, no nada más para un partido”, y agregó: Creo que es muy importante empezar con el píe derecho, eso nos permitirá ganar en confianza”.