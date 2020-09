Rayadas le puso los pies en la tierra a La Fiera

León.- Perder un partido 4-1 le pone los pies en la tierra a cualquiera, así sucedió con León de acuerdo con Daniela Calderón, quien agregó que sin importar el equipo al que se enfrenten, no volverán a dejarse engañar por el rival.

Aunque por ahora sólo suman tres puntos de nueve, La Fiera no ha perdido todo en la Liga MX Femenil, claro que el aspecto anímico no es el mejor ahora pero, en palabras de Calderón, lo sucedido sólo les ha permitido concentrarse en lo que es posible corregir.

Quien pese a ser titular en los tres partidos que las Verdes han disputado en el Guard1anes 2020, todavía no ha logrado hacerse presente en el marcador ni conformar una buena dupla con Lucero Cuevas, dos aspectos que la queretana se los deja al tiempo.

“Es un poco frustrante cuando van tres partidos y no has tenido oportunidades claras (de gol), pero no me desanima, creo que lo que me falta pulir es que debo ser más agresiva, no pensar tanto y actuar (...) Lucero es una excelente jugadora y siento que nos hace falta ese ‘click’, pero eso se va a ir dando por sí solo”, confesó.