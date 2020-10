Salvador Bravo lamentó que pese a buena actuación, La Fiera sigue sin ganar

León.- Salvador Bravo reconoció el esfuerzo de sus jugadoras pero su preocupación no cesa, pues como señaló en la rueda de prensa posterior al choque contra Chivas: si no anotas goles, no ganas.

La Fiera tuvo chances frente al arco de Blanca Félix pero el último toque sigue sin ser el correcto, un detalle que Bravo aseguró, es necesario corregir ahora que su ideología ya fue aceptada.

“El equipo va tomando forma, hay cosas que mejorar y estamos trabajando, pero a las jugadoras las veo más convencidas, integradas a mi ideología de trabajo (...) Si el equipo no tiene gol no hay victorias, tratamos de tener un sistema de juego pero eso tiene que ir de la mano de la finalización”, señaló el timonel.

Si bien se dijo contento por el desempeño de su equipo en la cancha, “pudimos nulificar a algunas de sus jugadoras”, reconoció, la falta de gol se mantiene como un tema a mejorar y sobre todo ahora, que cayeron al antepenúltimo lugar de la clasificación.

“Te quedas con la frustración de que fue un buen juego y el resultado sigue sin llegar, eso no te deja satisfecho. A mis jugadoras les dije que se podían ir tranquilas por el esfuerzo pero no satisfechas por el resultado (...) aún sin analizar el juego en video, creo que hay jugadas que condicionan y marcan un rumbo”, aseguró.

A las esmeraldas les restan todavía seis partidos más por jugar en el Guard1anes 2020, aunque destaca el siguiente que se disputará el domingo ante Tigres, líder del torneo y único invicto a estas alturas de la competencia.