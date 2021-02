Scarlett Anaya: 'Respetamos demasiado al rival'

León.- Tigres impuso su estilo de juego en la cancha del Nou Camp y ello no trajo ningún beneficio para La Fiera, mas sí experiencia para los complicados enfrentamientos que vienen en las próximas jornadas del Guard1anes 2021.

Quien si bien destacó la disposición de su equipo, no habló de todas las jugadoras de su plantilla, pues admitió que algunas carecieron de la actitud que les pidió antes de que iniciara el enfrentamiento ante las universitarias y las “respetaron” de más.

“Hoy se les pidió presionar, hacer que el rival se equivocara, algunas salieron con una actitud distinta, mejor no presionar, no jugamos, se tensaron ciertas cosas y cometimos errores (...) Respetamos demasiado al rival, las dejamos hacer su juego, nosotras dejamos de hacer cosas, y nos metieron los goles, dejamos que el rival nos hiciera daño”.

Por otro lado, Anaya también habló sobre Lucero Cuevas y Brenda Díaz, las dos jugadoras felinas que abandonaron el terreno de juego por un tema físico. La defensora, incluso, con el apoyo de la camilla.

“A Brenda y a Lucero las están evaluando, esperemos que no sea nada grave”, comentó Anaya. Es importante mencionar, no obstante, que la delantera esmeralda inició el torneo con una molestia en la rodilla, misma que no ha sanado al 100%.