"Será el más complicado del torneo", así catalogó Brenda Viramontes el partido ante Tigres

León.- Aunque terminó con una derrota, el duelo contra Chivas fue la vuelta de tuerca que León necesitaba en la Liga MX Femenil para encarar un partido como el que tiene encima ante Tigres, el más complicado del torneo en palabras de Brenda Viramontes.

“Cuando ves el real potencial de tu equipo empiezas a ir hacia arriba, el duelo contra Chivas fue un parteaguas para terminar de la mejor manera”, aseguró la delantera, exjugadora del siguiente rival de las esmeraldas en el Guard1anes 2020.

Debido a que el choque del pasado miércoles ante las rojiblancas no se transmitió por televisión, la afición no pudo observar a un León que quizá mereció más en un partido en el que el aspecto a corregir no es lo táctico ni lo físico, sino lo mental.

“El último juego nos abrió el panorama mental y emocionalmente, tenemos la estructura y el equipo puede repuntar. Es una lástima que no se haya pasado el partido contra Chivas, León sorprendió porque el futbol lo tenemos y se notó”, agregó Viramontes.

Así las cosas, y aunque la situación actual del equipo no es la mejor con siete juegos sin ganar a cuestas, quizá el duelo contra Tigres no llega en mal momento, pues La Fiera está consciente de que le puede competir a equipos más poderosos en el papel incluso en un ambiente adverso como el del Universitario a las 9:30 de la mañana.

“Creo que será el juego más complicado de todo el torneo, sé de su capacidad, es un equipo sólido y para jugarle a un equipo así hay que llegar de la misma manera (...) no se transmitió el juego contra Chivas pero fue un partido diferente, si jugáramos así no habría problema en enfrentar a ningún rival”, señaló la delantera, titular en los últimos tres partidos que han jugado en el Guard1anes 2020.

En total, estos dos equipos se han enfrentado diez veces desde 2017, las esmeraldas sólo han obtenido una victoria en estos choques, pero conseguir una más este domingo significaría un envión anímico importante para el cierre de la campaña.

“Para cualquier equipo, ganarle a Tigres es un repunte inmediato, en todo (...) Un clima como el de Monterrey puede influir, es demasiado pesado, tenemos que trabajar ese aspecto y en la cancha entender que tenemos que dar lo mejor”, concluyó.

VIVA VOZ

“Esto no era lo que se esperaba de un equipo formado para dar más, pero ahora nos queda dar lo mejor para lo que resta del torneo”

BRENDA VIRAMONTES. Delantera