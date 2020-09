"Tenemos un equipo competitivo y no lo estamos demostrando": Begines

León.- Everaldo Begines perdió la paciencia, pues aunque no todo fue malo en el partido ante América, aseguró que León tiene la posibilidad de hacer mejores duelos, obtener mejores resultados y no lo está demostrando.

Un triunfos, dos derrotas, un triunfo, una derrota, La Fiera parece ir dando bandazos en las primeras jornadas del Guard1anes 2020 y su timonel no está satisfecho a pesar de que en el marcador, las Verdes no fueron superadas tan claramente.

“Muchos lapsos del partido tuvimos el balón tratamos de hacer el gol, pero fallamos en la definición no la metimos otra vez”. -Everaldo Begines. pic.twitter.com/rvyZX6Tyti

“No quedo satisfecho, tenemos un equipo competitivo como para jugar mejor y no lo estamos demostrando, no podemos ser un equipo de partidos buenos y luego uno malo, no podemos ser tan diferentes cada semana”, señaló Begines en conferencia virtual al término del encuentro.