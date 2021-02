'Vamos al tú por tú contra los equipos grandes', aseguró Scarlett Anaya

León.- Con triunfos y goles, así es como se escala a los primeros sitios de la clasificación general y no sólo con merecimientos. La Fiera está consciente de ello y también Scarlett Anaya, quien señaló que aún hay cosas que corregir pese a conseguir el empate ante América.

“Esto del futbol no es de merecer, se trata de goles, si no la metemos y no nos concentramos va a suceder esto (...) tenemos que trabajar en esos detalles para convertirlos a favor de nosotros, empezar a justificar nuestra posición entre los primeros cinco u ocho sitios”, señaló la entrenadora esmeralda al término del partido en Ciudad de México.