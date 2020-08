‘Vine a buscar un reto’: Lucero Cuevas será la 'bombardera' de las Fieras

León.- Sus papás no tuvieron más remedio que aceptarlo. Toda la vida de Lucero Cuevas estaba relacionada con el futbol: la escuela, sus sueños… esos objetivos que empezó a cumplir cuando debutó con América en 2017 y los mismos que ahora tendrán al Bajío como sede.

Lucero Cuevas

52 goles en Liga MX

2 títulos de goleo individual

24 años tiene la morelense

3 equipos en su carrera

Después de destacadas temporadas con el conjunto de Coapa, en el que hizo historia al coronarse campeona de goleo en dos ocasiones, la nacida en Morelos aterrizó en León para el Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil, ciudad que le traía recuerdos de una sufrida Liguilla.

“Nos tocó enfrentarnos en cuartos de final cuando estaba en América (en 2019), se me hizo un plantel muy competitivo, la garra que tenían me llamó la atención, el sistema de juego, el compromiso, todo eso me atrajo y aquella ocasión que me tocó enfrentarlas me pareció un excelente equipo”, confesó Lucero en entrevista con SoyFiera.

Tanto Lucero, como sus compañeras se alistan para debutar este lunes, cuando León cerrará la primera jornada del torneo femenil al visitar Tijuana .

Familia futbolera

Y si bien Lucero no tenía en sus planes llegar a La Fiera, aseguró que desde los seis años tuvo muy claro que el futbol siempre sería parte de su vida, todo gracias a su papá y a su tío que la llevaban a sus partidos.

“(Mi afición) empezó a crecer más por uno de mis tíos. Mi abuelito tiene un taller mecánico y a veces que se iba por refacciones, y yo llegaba de la escuela, me cambiaba y en cuanto mi abuelito se iba me ponía a jugar con mi tío, a veces no trabajaba él por quedarse a jugar conmigo (...) Mis papás se dieron cuenta que no podía vivir sin futbol, una vez me castigaron en la primaria por bajar las calificaciones y me quitaron el futbol, salió peor porque las calificaciones bajaron más”, recordó entre risas la delantera esmeralda.

“Hablando de mi familia, siempre han estado muy contentos por las decisiones que he tomado, siempre me respaldan y a final de cuentas estoy aquí por ellos, lo que hago es por ellos, para que estén orgullosos de mí”

El reto esmeralda

En esta ocasión no están en juego unas calificaciones sino la posibilidad de regresar a la tabla de goleo individual que la extrañó en las últimas campañas, y a eso aspira Cuevas, que llegó a La Fiera en busca de retos.

“Lo primero que me dijo (Everaldo Begines) es que quiere que vuelva a estar en esa tabla de goleo y tiene confianza que lo logre (...) lo que vine a buscar son retos para retomar mi carrera, que crezca. Las herramientas que me da el cuerpo técnico, mis compañeras, me ayudarán mucho para llevar a León a unas semifinales, a una final y ganarla que son los retos que tengo”.

Lucero en un entrenamiento con las Fieras. Cortesía.

Como volante a delantera, posición en la que inició por casualidad: “Empecé a jugar como volante por derecha, en alguna ocasión en un partido muy reñido, se le ocurrió a mi entrenador ponerme de delantera y se me empezaron a dar los goles”, la intención de la ariete es dejar huella en el conjunto esmeralda que ahora le abrió las puertas para iniciar una nueva historia en agosto.

“Le estoy tomando cariño al equipo y este sentimiento va a ir creciendo. Estoy contenta con las decisiones que he tomado y agradecida con el club por abrirme las puertas del equipo”

El León femenil debuta este lunes en el Estadio Caliente, visitando Tijuana, justo el exequipo de Lucero Cuevas.

“Cuando la gente supo que venía para acá (al León), fueron muchos los mensajes de buena vibra, son una afición muy bonita y esperemos que todo mejore para que que la gente esté pronto apoyándonos en el estadio”

Y ante la lesión de Denisse Valdez, será Lucero Cuevas quien cargue con el ataque esmeralda desde el primer partido.