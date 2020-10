Ya pasó un mes desde que León ganó por última vez en la Liga MX Femenil

León.- Hace unos días se cumplió un mes del último triunfo que logró La Fiera en el Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil, un torneo que si bien inició con una victoria, las complicaciones posteriores han oscurecido ese logro.

El pasado viernes, las esmeraldas cayeron por quinta ocasión en el semestre, esta ocasión ante un Necaxa que llegaba con la etiqueta de víctima al ubicarse en el penúltimo lugar de la clasificación general.

En total, León ha ganado sólo el 20% de los 10 partidos que ha disputado en el Guard1anes 2020, por otro lado, ha perdido el 50% de ellos tomando en cuenta el último que jugaron fuera de casa, un factor que había jugado a su favor anteriormente.

No fué el resultado esperado, pero luchando siempre por estos colores #SerFieraEsUnOrgullo ���� gracias por la oportunidad @clubleonfemenil https://t.co/gLIpa3bFQS — Nailea Vidrio (@NaileaVidrio) October 10, 2020

Los partidos de visita habían traído mejores resultados para las dirigidas por Salvador Bravo que los disputados en el Nou Camp, pues si bien sólo tienen una victoria con esta característica, habían empatado tres duelos más y perdido sólo dos.

Ante las Centellas, este factor no jugó a su favor y la derrota las relegó al lugar número 13 de la clasificación, la peor posición que han tenido en lo que va del semestre; es importante mencionar que, sin embargo, la distancia con el octavo lugar de la tabla no es inmensa... al menos no todavía.

Ahora bajo las órdenes de Bravo, que tomó el timón previo al choque ante Atlas, León no gana desde el pasado 7 de septiembre cuando en la cancha del “Glorioso”, vencieron 1-0 a Juárez con la anotación de Sonia Vázquez apenas al minuto 6 de acción.

Estas son las cifras que generó el juego de León Femenil �� durante la primera mitad del compromiso ante Necaxa.



Las Esmeraldas generaron 4 centros y rechazaron 19 balones peligrosos. Mira el análisis completo ����#PorLaSaludDeTodos#VamosPorEllas ⚽�� pic.twitter.com/4xOK8ZQyyZ — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) October 9, 2020

Desde entonces, los mejores resultados que se han obtenido han sido tres empates: uno ante Puebla, luego ante Santos y el último ante Mazatlán, choques en los que León no anotó más de un gol.

Este aspecto, además de la racha negativa en la que las Verdes están inmiscuidas, también preocupa, pues fuera del juego ante Xolos en la primera fecha del torneo, y pese a tener a Lucero Cuevas que presume dos títulos de goleo individual, las Verdes no anotan más de un gol por choque.