“Yo si planeaba tirar la toalla”: Nailea Vidrio

León.- Nailea Vidrio jugadora del Club León Femenil, aceptó que vivió uno de sus momentos más difíciles justamente durante el desarrollo del torneo Guard1anes 2020, en donde los malos resultados aunado a no tener cerca a su familia, la hicieron pensar en “tirar la toalla”.

En la más reciente rueda de prensa virtual desarrollada este viernes, Vidrio aceptó que ha sido un semestre difícil, sin embargo, rescató que ha venido aprendiendo de los retos y sabe que para la próxima campaña el panorama mejorará:

"Desde los 13 años vivo sola, pero llegar a otra ciudad es algo muy difícil, estoy lejos de mi familia yo si planeaba tirar la toalla, pero gracias a mi entrenador que me dio la oportunidad de tener más minutos, estoy trabajando para mí y para mi familia, ha estado difícil, a mis 17 años a veces necesito un abrazo, pero todo valdrá la pena y por ello trabajamos para mejorar y tener buenos resultados”, señaló.

A pesar de las dificultades en la campaña, resaltó: “Nos quedamos con muchas cosas buenas, hemos aprendido muchas cosas extra-cancha y dentro de ella, nos toca trabajar más en la zona defensiva, también nos quedamos con esas ganas de calificar, aunque no tenemos prisa sabemos que el torneo que viene será mejor”.

Dejo en claro que no les gustó quedar fuera de la fiesta grande:

“No son los resultábamos que esperábamos, pero es mi primer torneo aquí, estoy creciendo como futbolista y como persona, esperamos tener un mejor torneo en el que viene, por diversas circunstancias las cosas no se nos dieron, por algo no se nos dio este torneo” y agregó: “Son escenarios por los que un equipo pasa, tampoco a nosotros nos gustó no calificar reitero, y más porque tenemos un equipazo, simplemente no se nos dio y no por ello somos las peores, hay torneos así, casi todos los equipos pasan por esto”.

Luego de tener pocas oportunidades en Pachuca, Vidrio explicó como ha sido el trabajo con Everaldo Begines y posteriormente con Salvador Bravo: “Realmente cada uno es diferente, no es tan difícil adaptarte, es importante trabajar y ver que es lo que cada profesor quiere, simplemente es importante entenderse, saber que te piden para saber que trabajar”.

Finalmente señaló que junto a sus compañeras siempre busca que el ánimo no decaiga: “Trato siempre de llegar de buenas, me gusta aportar mucho la felicidad y lo seguiré haciendo el siguiente torneo y futbolísticamente me gusta mucho que mis compañeras trabajen y que se entreguen por el escudo”.