“Afición de León no se merece que la dejen sin estadio y sin futbol”: Comizzo

Lima, Perú.- Luego de lograr nuevamente salir campeón en el futbol peruano con el Universitario de Deportes, Ángel David Comizzo, exarquero del León, lamentó que la afición de la Fiera se quede sin el famoso Nou Camp, esto debido a que Roberto Zermeño se hizo nuevamente de dichas instalaciones.

Desde Lima y en entrevista para Soy Fiera, Comizzo se dijo enterado sobre el tema por lo que incluso recordó la pasión con lo que la afición leonesa suele manifestarse en este tipo de casos.

Comizzo aceptó que no puede imaginar el estadio León sin su gente

Yo no creo que esto llegue a ocurrir, no debería de pasar porque el equipo tiene un gran arraigo en la ciudad, seguramente habrá intereses políticos que no quieren que eso ocurra, las autoridades deberán tomar cartas en el asunto porque la gente en León es muy aficionada a su estadio, muy aficionada a su equipo, la afición no se merece que la dejen sin estadio y sin futbol, seguramente habrá gente de peso buscando que todo salga bien para el equipo y la institución”.