'Cinco Copas' cuenta que Pelé lo nombró como ‘ejemplo a seguir’ y cuenta origen de ‘La Tota’

León, Guanajuato.- En entrevista con Javier Alarcón, el exportero Antonio ‘Cinco Copas’ Carbajal contó cuando Pelé aseguró que el exjugador de León era “un ejemplo a seguir” y también el origen del apodo ‘La Tota’.

‘La Tota’ señaló que se siente orgulloso del momento en el que Pelé, con algunos compañeros, dijo que él era “un ejemplo a seguir”.

(Pelé) dijo, palabras más, palabras menos: ‘Es un ejemplo a seguir este muchacho’; me nombró a mí, me sentí orgulloso”, declaró.

‘La Tota’ también contó que un hijo de Pelé buscó ser arquero, pero cayó en malos pasos, pese a que el exfutbolista brasileño le pidió seguir el ejemplo de Antonio Carbajal.

En la misma entrevista, Antonio Carbajal explicó de dónde salió el mote de ‘La Tota’.

Carbajal señaló que, de niño, su amigo ‘Cantinflas’ Sánchez, cuando estaban en una vecindad, le puso el apodo.

Él fue quien me puso ‘La Tota’. Éramos chiquillos, niños entonces, que empezábamos a hablar ‘Toto, tota, toto, toño, tota’ y ‘La Tota’ se me quedó. Me gustó”, declaró.