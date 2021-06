‘Me gustaría volver a la Liga MX’: Gullit Peña quiere mostrar que no está acabado

Carlos El Gullit Peña triunfó en El Salvador, al salir campeón con el FAS, y acaba de ser presentado como refuerzo del Antigua FC de Guatemala, pero no olvida sus brillantes momentos en el futbol mexicano y sueña con volver a la Liga MX.

Entrevistado por el portal Bola Vip, Carlos Peña sonríe al aceptar que le encantaría jugar otra vez en México, donde fue campeón dos veces con el Club León y protagonizó un millonario traspaso a las Chivas.

“Me gustaría volver a la Liga MX. No estoy cerrado a ninguna puerta de futbol (sic). Ahorita mi mente está enfocada en el Antigua, pero sabemos cómo es esto. Con FAS tenía contrato hasta diciembre (de 2021) y mira ahorita. Ahora me toca defender esta playera… ya después, si viene un equipo de Turquía o China, lo valoraremos".

En la entrevista, El Gullit Peña aceptó que en algunos sectores del futbol mexicano tiene una mala fama. Hay directivos que le han cerrado la puerta por supuestamente ser “fiestero”, pero el mediocampista aclara que hoy vive un momento de plenitud futbolística y humana.

"Hay dirigentes que ven el lado futbolístico, que es lo que importa, y obviamente hay otros que no confían en mí por todo lo que ha salido (en los medios de comunicación). Yo no me escondo a eso, a veces no somos perfectos, todos hemos cometido errores".

Incluso Carlos Peña cuestiona el tratamiento que se la ha dado a sus problemas extracancha. En Chivas, por ejemplo, se habló de supuestas indisciplinas, pero El Gullit pide pruebas.

Eso sí, acepta que como todo jugador, ha tenido altibajos y sufrido por proyectos truncos, como el de la Liga de Balompié, donde militó en el Tiburón Veracruzano.

“También he tenido bajones futbolísticos. No generalizo, hay muy buenos comentaristas y reporteros que hacen su trabajo, pero a veces se olvidan que nuestro deporte es el futbol y se interesan más en la vida privada que en la de ellos mismos”.

Finalmente, Carlos Peña recordó que antes de firmar como refuerzo del Antigua de Guatemala, analizó ofertas de otros países, pero se convenció con las charlas con directivos y entrenadores del club centroamericano.

“Hubo otras opciones, sí. Hubo acercamientos de otros clubes pero no se concretaron. Me encantó cómo se habló con el cuerpo técnico, el presidente y toda la junta de dirigentes (del Antigua FC). Estoy contento por haber firmado con esta gran institución".

Carlos El Gullit Peña dio estas declaraciones desde León, donde vive cuando no está jugando. Y aclara que en el momento que pierda el gusto y la ambición en la cancha, seguramente regresará a esta ciudad para vivir definitivamente.

“Soy una persona a la que le gustan los retos y por qué no experimentar en el futbol guatemalteco. Se dio todo muy bien, fluyó todo con exactitud y ahora andaremos por aquel país. Me gusta siempre conquistar todos los objetivos que me propongo porque si ya no me motivara salir campeón, o estar en buen nivel, creo que ya me hubiera quedado a vivir en León”.