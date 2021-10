‘El Gullit’ estuvo cerca de ser ‘Águila’: ‘Hubo poquita plática cuando se fue Matosas’

Carlos ‘Gullit’ Peña es un libro abierto, así lo admitió él cuando reconoció que aunque vestir la camiseta del Club León marcó de por vida su trayectoria deportiva, sólo su nivel físico y futbolístico le permitirían regresar a territorio esmeralda.

Por primera vez desde que fue anunciado como el nuevo refuerzo del Antigua Guatemala, actual puntero de la liga local, ‘La Bestia’ protagonizó una amena entrevista para Soy Fiera, en la que además de platicar un poco sobre sus inicios en el balompié, dedicó varios minutos a recordar su etapa esmeralda.

“Si tuviera que jugar de nuevo con el pie roto, lo volvería a hacer”, dijo convencido y recordando no sólo aquella final de ascenso contra Correcaminos de la UAT, sino también todo el cariño que recibió mientras defendió el escudo de La Fiera.

Quien, sin embargo, reconoció que no es de decir que su sueño es retirarse con la camiseta verdiblanca, pues ello coloca presión sobre una directiva que busca a un buen jugador y no sólo a uno que ame al club.

“Soy muy directo tanto como jugador como persona, conmigo no hay secretos. Decir que yo me quiero retirar en León es como meter presión al presidente y eso no me gusta, si me ven bien y me dan la oportunidad, adelante, si un equipo en Arabia me da la oportunidad, adelante, para eso salí de mi casa a los 13 años, para ser feliz, y donde haya una pelota yo voy a ser feliz sin importar el lugar”.