El ex del León suspendido toda la vida por dejarse perder por 10 mil dólares

En el Club León, Christian Castillo y Rodolfo Zelaya pasaron sin dejar huella. Los salvadoreños fueron contratados en 2009, junto a su paisano Julio Martínez, en un polémico intento de la Fiera para regresar a Primera División.

Aquí pocos se acuerdan de ellos, pero en El Salvador los apellidos de Castillo y Zelaya están ligados a la peor decepción para un aficionado: el amaño de partidos de la selección nacional.

Los salvadoreños del Club León en 2009.

Los tres salvadoreños que reforzaron al León ‘de jalón’

Christian Castillo era un veloz extremo izquierdo. Habilidoso y descarado, destrozó a la defensa de la Selección Mexicana en un duelo eliminatorio en 2009, cuando el azteca Carlos de los Cobos dirigía a El Salvador y el Tri se complicaba el camino hacia el Mundial de Sudáfrica 2010.

Christian Castillo con el Club León.

Rodolfo Zelaya era un centro delantero nato. Goleador en el Alianza, uno de los clubes más populares de El Salvador, deslumbró a la directiva leonesa y lo ficharon sin dudar, creyendo llevarse una joya en oferta.

El mediocampista Julio Martínez era el más callado de los tres, el de menos reflectores, pero paradójicamente el de mejor rendimiento con León y, hoy se sabe, el único que no cayó en uno de los mayores escándalos en la historia del futbol centroamericano.

Martínez, Castillo y Zelaya sólo jugaron un torneo en León: El Apertura 2009, una campaña que terminó en fracaso para la Fiera, entonces muy lejos de la gloria que llegaría en 2012, ya con la administración de Grupo Pachuca.

Los juegos amañados de El Salvador

Los tres volvieron a El Salvador en 2010 y para Castillo y Zelaya comenzó un descenso que los llevaría al infierno futbolístico.

En aquel entonces era común que la selección de El Salvador jugara amistosos en Estados Unidos, incluso ante clubes locales, todo para aprovechar la afición de miles de salvadoreños en ese país.

Rodolfo Zelaya.

Así, el 19 de junio de 2010 se enfrentaron El Salvador y el DC United de la MLS en uno de esos amistosos. Según se supo luego, la noche previa al juego, siete futbolistas aceptaron pagos de 10,000 dólares para cada uno, con tal de perder ese juego y así beneficiar a una mafia internacional de apostadores.

Destapan la ‘cloaca’ en El Salvador

El diario El Gráfico de El Salvador destapó la “cloaca” en agosto de ese año, basándose en testimonios de testigos y en especial en los comentarios de uno de los jugadores involucrados.

“Es una mafia internacional, que subcontrata a criminales organizados en cada país para que les hagan el trabajo de conminar a jugadores, árbitros, dirigentes, etcétera”, narró Cristian Villalta, entonces jefe de Redacción de El Gráfico.

La selección salvadoreña en 2010.

10 mil dólares por perder el juego

Según lo publicado en El Gráfico, los jugadores fueron reunidos en la habitación del hotel Crowne Plaza en Washington, Estados Unidos. Ahí estaban supuestos representantes de futbolistas, pero en realidad eran apostadores ilegales.

“El (apostador) panameño nos dijo sin tanto preámbulo que nos ofrecían 10 mil dólares para cada uno con la condición de que perdiéramos el partido contra el D.C. United, que tenía que ser por al menos dos goles de diferencia, que eso bastaría”, narró uno de los seleccionados salvadoreños. El panameño al que se refería era Javier Núñez.

“Las condiciones de los goles las habían arreglado los apostadores con los tres compañeros que estaban adentro antes que nosotros; lo que sí recuerdo es que te daban $5 mil dólares como bono si cometías un penalti”.

‘Los siete lo aceptamos’

Tras media hora de negociaciones, todos los futbolistas aceptaron cometer el amaño. En ese grupo estaba Rodolfo Zelaya, el exjugador del León que trataba de componer su carrera.

“Después de que se expusieron las condiciones, los compañeros se mostraron de acuerdo en la venta del partido. Todos lo hicimos, los siete lo aceptamos. Entonces, los señores estos nos informaron a través del panameño que si todo salía como ellos nos habían pedido, podíamos retirar todo el dinero en el mismo hotel”.

Según el testimonio, además de él, en la reunión estuvieron Eliseo Quintanilla, Víctor Turcios, Rodolfo Zelaya, Mardoqueo Henríquez, Dagoberto Portillo y Dennis Alas. Todos aceptaron perder el juego, pero a última hora previo al partido, los jugadores supuestamente se arrepintieron y jugaron para ganar, aunque terminaron por caer 1-0.

‘No vendí a mi país’

Al darse a conocer el amaño, o intento de éste, Rodolfo Zelaya fue de los pocos que se atrevió a hablar y el exdelantero del León aceptó haber estado en la reunión, pero no haberse prestado a la trampa.

"Me arrepiento mucho, pero por temor no hablé antes, pero tengo valor de aceptar que estuve en estas dos reuniones, pero nunca sentí el valor necesario para vender a mi país y no agarré ni un cinco", dijo Zelaya en una entrevista con ESPN.

Rodolfo Zelaya.

Según se supo, además de ese amistoso Vs el DC United, se investigó el amaño en otro duelo de la Selecta en Tampa Bay y un juego contra la Selección Mexicana en la Copa Oro.

"No puedo comentar mucho, no he escuchado nada, sobre las dos reuniones que sostuve sí lo acepto, pero lo demás no sé".

Castigos de por vida

La FIFA, las autoridades salvadoreñas y su federación investigaron la influencia de los apostadores en la plantilla de seleccionados y terminaron por aplicar duros castigos.

Catorce jugadores fueron sancionados de por vida, prohibiéndoles recibir ganancia alguna del mundo del futbol, en cualquier división y en cualquier país. En ese grupo quedó Christian Castillo, el alguna vez prometedor extremo de la Fiera.

A Rodolfo Zelaya se le aplicó una sanción de un año, pues aunque no recibió dinero, tampoco denunció a tiempo los intentos de amaño.

Zelaya recuperó su carrera y es una estrella del futbol salvadoreño, además de que volvió al plano internacional, con paso fugaz por el LAFC de la MLS y el Celaya de la Liga de Expansión en México.

Así funcionaba el amaño de partidos de futbol

Como quedó claro en la investigación, la estrategia de los apostadores encontró terreno fértil con los jugadores salvadoreños, regularmente mal pagados, con una liga que se prestaba a amistosos informales y una selección que también aceptaba jugar contra quien fuera y donde se requiriera, incluso sin cámaras de video o supervisión alguna de la FIFA.

Se han investigado más amaños en El Salvador.

En una entrevista con el portal especializado Insightcrime, Cristian Villalta comparó los amaños en El Salvador con los registrados en Italia en la primera década del siglo.

“En Italia, este mismo grupo coordinado por Dan Tan (jefe criminal en Singapur), tuvo nexos con la mafia tradicional para propiciar amaños según consta en el juicio seguido a varios futbolistas profesionales, incluido un ex seleccionado italiano”.

Iban por porteros y defensas

En Insightcrime, Villalta dio detalles de los ofrecimientos a los jugadores y las estrategias aplicadas.

“A cambio del dinero, que se ofrece sobre todo al portero, defensas y jugadores encargados de destruir el juego rival, estos se comprometen a jugar por debajo de sus capacidades, y eso puede significar en algunos casos cometer faltas hasta que los expulsen del partido, o anotar un autogol, o incluso a soportar un mínimo de goles en contra, en un periodo específico o en todo el encuentro”.

Toda una mafia que avergonzó al mundo del futbol.