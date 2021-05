Cuatro ex técnicos del León ‘manchados’ por promotores

Por el Club León han pasado decenas de técnicos de todo tipo: Veteranos, novatos, extranjeros, mexicanos, ofensivos, ultradefensivos y hasta “bomberos”.

Entre ellos, un puñado han tocado la gloria y hasta alzado un título de Liga, aunque otros, incluyendo a varios de los más exitosos, fueron “salpicados” en algún momento por los oscuros manejos de representantes y promotores.

El uruguayo Gustavo Matosas es el entrenador más influyente en la historia reciente del Club León, al comandar un grupo que rompió el sufrimiento de jugar en la Liga de Ascenso y luego dirigir a la espectacular Fiera del Bicampeonato en 2013-2014.

Sin embargo, en octubre de 2019 se revelaron audios en los que supuestamente Matosas acordaba recibir una comisión por el fichaje de Matías Britos con la Fiera en 2012.

En el audio, publicado por Televisa, se escucha a Matosas discutir con Fernando Pavón, entonces su representante y quien le “regatea” un dinero por la posible llegada de Britos al León.

“¿Y si no sale el negocio (la compra de Britos)?”, le pregunta Pavón a Matosas. “¿Si no sale el negocio? Me voy… me vuelvo… ¿Entonces quién va a dirigir al Club?”, responde Matosas.