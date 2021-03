Alberto Coyote recuerda debut ante Irapuato; ‘Clásicos son durísimos’

Guadalajara, Jalisco.- En entrevista con Javier Alarcón, el exjugador Alberto Coyote recordó su debut con Club León, siendo ante Irapuato, recordando que los Clásicos del Bajío son durísimos y ese partido finalizó en pelea.

Señalando que, cuando llegó a Club León le tocó pelear en la posición con Milton Queiroz ‘Tita’, a quien calificó como uno de los máximos ídolos de la Fiera, Alberto Coyote señaló que en un inicio le tocó “aguantar” en los entrenamientos, pero ‘Chato’ Ferreira fue de los jugadores que ayudaba a los más jóvenes.

Alberto Coyote señaló que en su debut, en la temporada 90-91, jugó en el torneo de reservas y el técnico Víctor Manuel Vucetich lo llevó en la banca en tres ocasiones, pero le tocó estrenarse ante Irapuato.

Me tocó ante Irapuato, el Clásico del Bajío. Híjole, esos Clásicos son durísimos; a lo mejor no tiene tanta difusión, pero son durísimos y hay una gran rivalidad en Guanajuato”, declaró Coyote.

En su debut, León perdía por marcador de 3-1 ante Irapuato, y Alberto Coyote le tocó entrar, sustituyendo a Milton Queiroz ‘Tita’, asegurándole a Vucetich que “estaba listo desde hacía diez años” y al final del duelo, la Fiera empató a tres goles.

En su paso por Club León, Alberto Coyote aseguró que a una persona que le agradece por enseñarle el oficio de mediocampista es a Víctor Manuel Vucetich.

En una gira por Italia, Vucetich intentó con varios jugadores tener un contención, llegando la oportunidad a Alberto Coyote, quien aceptó que no tenía oficio para la posición.

“Después de cada entrenamiento, Vucetich se quedaba para trabajar conmigo; eso lo tengo que reconocer y agradecer, porque me enseñó el arte de la contención. Cuando era profesional jugaba en esa posición y me dio grandes consejos, me ayudó muchísimo, sin perder vocación ofensiva”, declaró Alberto Coyote.