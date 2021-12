‘León es una ciudad que amo con todo mi corazón’, asegura Carlos Reinoso

CDMX.- En entrevista con Antonio de Valdés, Carlos Reinoso recordó su paso por Club León, asegurando que León, Guanajuato “es una ciudad que amo con todo mi corazón”.

Hablando sobre los equipos que ha dirigido, Carlos Reinoso recordó que en los años 90’s, llegó con Valente Aguirre, a quien calificó como un gran directivo y también como un gran amigo.

Carlos Reinoso recordó que él fue técnico en el torneo Invierno 97 y perdió la final ante Cruz Azul, mencionando también cuando estuvo en Primera A y perdió la final de Ascenso ante Irapuato en 2003.

En todos los equipos que he ido, me he sentido muy bien, gracias a Dios”, añadió Reinoso.