‘Gullit’ acepta que le molesta ser considerado solo como alcohólico; ‘No tengo miedo a críticas’, añade

El Salvador.- En entrevista para ESPN, Carlos ‘Gullit’ Peña aseguró que sí le molesta ser considerado solamente como un alcohólico, pero añadió que no le teme a las críticas, ya que de lo contrario se habría retirado del futbol.

‘Gullit’ Peña señaló que ha tenido situaciones difíciles, ya que ha habido muchas críticas hacia él, pero las acepta.

La verdad estoy acostumbrado a eso, no le tengo miedo ni temor a las críticas, si le tuviera miedo o temor a eso, estaría encerrado en mi casa y me hubiera retirado del futbol”, declaró ‘Gullit’.

Peña también mencionó que algunas críticas han sido por su alcoholismo, pero aseguró que personas que lo critican, no lo han visto tomando una bebida alcohólica.

‘Gullit’ señaló estar bien y exaltó su fuerte mentalidad, resaltando que están con él las personas que lo aman de corazón.

No soy un robot, soy un ser humano que he cometido muchos errores, pero siempre doy la cara para reivindicarme”, expresó ‘Gullit’.

Carlos Peña también señaló que las personas que lo han criticado o señalado, a veces, están más interesados en él que en sus propias vidas, mencionando que no tiene problema, ya que él vive su vida feliz y haciendo lo que le gusta, que es jugar al futbol.

Hago lo que me gusta, trabajo en lo que me gusta, tengo a personas que me aman y la verdad es que no puedo pedir más, estoy sano y sigo adelante”, dijo ‘Gullit’.