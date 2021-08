“Carlos Reynoso quiso pelear conmigo, pero le di un beso en la frente”: Jorge ‘Tarzán’ Davino

Los duelos entre el Club León y el América siempre se han jugado a tope, al menos Jorge ‘Tarzán’ Davino lo dejó en claro al recordar un encontronazo que tuvo ante Carlos Reynoso cuando las ‘Águilas’ visitaron a la Fiera por allá de la temporada 72-73.

En entrevista para ‘Soy Fiera’, el también apodado y siempre querido ‘Cholin’ Davino, habló de lo duro que son esta clase de juegos y recordó una curiosa anécdota que tuvo con uno de los más grandes estandartes azulcremas en la figura de Carlos Reynoso.

En un juego contra América, recuerdo que, enfrentando a Carlos Reynoso, nos chocamos los dos y nos caímos, yo era un poquito más alto que él y más fuerte y se enojó, me quiso hacer pelea, entonces lo agarré de los brazos y le di un beso en la frente y ya después en el juego cada que me veía se reía y ahí terminó el pleito”, dijo entre risas.

Ante América siempre hay que ganar: “Siempre será un equipo contra el que se quiere jugar y por supuesto ganar, ahora que pude ir al estadio y pude ver al León la verdad que los vi muy bien, fue un partido donde vi que lucharon, se empató y en general me gustó mucho como jugó el León”.

Y es que justamente el pasado sábado formó parte de la ceremonia de reconocimiento que organizó el León para jugadores que cumplieron cien partidos con la Fiera, por lo que Davino entregó personalmente para Ángel Mena:

Me esta gustando mucho el movimiento que tienen los jugadores en la cancha, defensivamente los veo muy bien, me gusta como salen tocando y en general me gusta como juega”.

La clave para ganar

Al ser cuestionado sobre la manera en la que el León tendrá que enfrentar al América, dijo: “Yo creo que quitarles la pelota, yo creo que América es un equipo que juega bien pero no da espectáculo, están ganando y no les hacen goles pero no juegan bien, el partido del sábado lo espero como un partido apretado en toda la cancha”.

Fotografía: Periódico AM.

Finalmente, señaló. “Creo que los jugadores están motivados, diferente por ahí a otros equipos que los ves medio desganados y a los jugadores del León los empiezo a ver cada vez más enchufados”.

Este sábado León recibirá la visita de América en el duelo estelar de la Jornada 7 del torneo Apertura 2021 de la Liga Mx.

IP