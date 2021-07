Luis Montes, 10 años de ser Fiera

10 años transcurrieron desde la llegada de Luis ‘Chapito’ Montes al Club León, contratación de la que muy pocos imaginaron se volvería un verdadero referente en la institución esmeralda a grado tal de colaborar de manera directa en la obtención de un ascenso y tres campeonatos de Liga Mx.

Montes fue anunciado oficialmente como refuerzo de la Fiera un 31 de mayo de 2011, etapa en la que comenzó a trabajar en la pretemporada para posteriormente debutar con los verdiblancos un viernes 29 de julio de 2011 en el empate a tres ante Correcaminos.

El debut de Montes fue respaldado por el entonces entrenador Miltón Queiroz ‘Tita’, quien por aquellas fechas dirigió al León. La confianza que brindó el histórico de los Esmeraldas lo hizo arrancar de inicio en un duelo en el que su ahora amigo Eder Pacheco se mandó con hat-trick.

Como anecdotario, en su más reciente visita a León, ‘Tita’ recordó con cariño el proceso debut que vivió ‘Chapo’ en las filas verdes:

El primer día que entrene a ‘Chapo’, estábamos en la casa Club de U de G, y cuando lo veía jugando me impresionó y cuando terminó el entrenamiento me acerque a él y le dije “Chapo a ver, lo que hiciste hoy es sólo durante la semana o ¿también los domingos? Y me dice “claro Profe” y ósea tuve al ‘Chapo’ poco tiempo pero vi la calidad y la persona que es”.