Recuerda 'Lupillo' Castañeda pasión de la afición del León

José Guadalupe ‘Lupillo’ Castañeda recordó la manera en la que la afición del Club León abrazó al equipo desde el ascenso y posterior campeonato en la temporada 91-92 de la Primera División Nacional en donde la Fiera se impuso a la 'Franja’ de Puebla.

En entrevista para Soy Fiera y en el marco de la celebración del 29 aniversario del quinto título esmeralda, Castañeda dijo: “Más allá del campeonato no se puede dejar atrás el ascenso porque en ese momento no teníamos un solo peso de dinero, pero realmente no era el dinero lo que a nosotros nos interesaba, realmente éramos un grupo muy unido”, recordó destacando que en aquellos momentos estaba recién casado por lo que fue muy complicado.

Así era un entrenamiento a principios de los 90

Lupillo Castañeda

‘Lupillo’ describió a lujo de detalle como la afición esmeralda se entregaba y apoyaba en todo momento:

“Nosotros entrenábamos en la cancha de al lado del Nou Camp y toda la gente se arremolinaba alrededor de la cancha de prácticas y terminando los entrenamientos era un mundo de autógrafos, cosa que hasta parece que está prohibida ya que parece que no te les puedes acercar tanto a los jugadores, recuerdo con gran cariño siempre eso”.

El lado negro del campeonato

Aquel quinto título esmeralda fue difícil de conseguir y explicó la razón: “Gente como Roberto Zermeño que no nos pagaba, nos quedó a deber muchísimo dinero, te fregaban y todo, pero nosotros seguíamos luchando con la ilusión, y afortunadamente se nos dio y salimos campeones”.

Vistazo a la actualidad

Finalmente, y ahora dedicado a brindar charlas motivacionales, Castañeda resaltó que no ha dejado de seguir a la Fiera: “Me gusta mucho lo que muestra Luis Montes, pero también Nacho González, un jugador que mostraba coraje siempre dentro de la cancha y que buscaba siempre pelear hasta el último minuto, creo que León seguirá teniendo muy buenos torneos ahora en esta nueva etapa”.

