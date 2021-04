“Estoy seguro de que León va por el Bicampeonato”: Medford

El exjugador del Club León en los noventas, Hernán Medford no dudó ni un segundo en reconocer que la Fiera es un firme candidato al título en el presente Guardianes 2021, logro que considera factible toda vez que los ‘Panzas Verdes’ tienen todo para hacerlo.

En entrevista hasta su natal Costa Rica, SoyFiera platicó con el ídolo esmeralda quien resaltó las ganas que el cuadro ahora dirigido por Ignacio Ambriz tiene por dejar en el pasado la segunda eliminación en Concachampions.

“Sé que es duro porque siendo el campeón todos esperaban que pasara, es importante no sólo a nivel nacional si no también en lo internacional, yo sé lo que es ir a un Mundial de Clubes, me tocó terminar tercero con un equipo de Costa Rica (Saprissa en 2005) y es algo que se espera de los equipos mexicanos y más del León”.

Y consideró:

“Si ponemos en una balanza, obviamente el León tenía mejor equipo (ante Toronto), entonces por ahí se quedaron con esa deuda”.

Pese a la dolorosa eliminación en Liga de Campeones de la Concacaf, sabe que el León va mejorando: “Vimos que le costó mucho al inicio, ahora va mejorando, aunque no es tan fácil, pero para mí esas son cosas buenas del futbol mexicano, por ahí algunos no lo ven bien, pero yo de mi parte si, el que todos los años no se puede anticipar que equipo podría ser campeón, porque en México cualquiera de los equipos puede ser campeón”.

Espera la mejor versión de la Fiera en liguilla: “Los jugadores que el año pasado demostraron cosas muy buenas al final de este torneo estoy seguro de que demostrarán un buen nivel, porque el jugar la liguilla es otro torneo, esos jugadores que no arrancaron bien la fase inicial seguramente despiertan en la fase final porque sé que el León tiene jugadores de mucha calidad”.

A la espera de ofertas para dirigir.

Hace una semana el timonel tico dejó de dirigir al Cartaginés, equipo con el que tuvo buenos resultados peleando por el título en el futbol de Costa Rica:

“Estuve cuatro torneos con un balance muy bueno, pero hay ciclos que terminan, ahora estamos descansando y esperando ofertas para analizarlas y tomar la mejor decisión, siempre lo he dicho me gustaría regresar a México y probarme nuevamente”.

Y no descarta la posibilidad de regresar a México y dirigir, tal y como lo hizo con León hace algunos ayeres: “Cuando dirigí por ejemplo al León la verdad no era el momento, ahora sé que hay una gran diferencia con los actuales dueños, entonces lógicamente que lo que ha hecho uno siempre tengo las ganas de ir a México, creo tener la capacidad para estar allá, aunque sé que hay un círculo muy cerrado para los técnicos allá”.

IP