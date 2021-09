“Me gustaría ver un partido en el famoso Estadio León”, aseguró Roberto Salomone

La ilusión de regresar al Nou Camp, donde tantos triunfos celebró vistiendo la camiseta del Club León, sigue en la mente de Roberto Salomone, quien en una entrevista para el programa La Guarida Esmeralda, confesó que le gustaría volver a la ciudad con su familia.

“Me gustaría ir a León en algún momento, ver un partido en el famoso estadio del León”, aseguró el delantero desde Buenos Aires, Argentina, donde vive actualmente y desde donde se conectó para el programa La Guarida Esmeralda, dirigido por Tito Etcheverry e Israel Romo, y el cual se transmitió en YouTube.

En esta oportunidad, ‘La Saeta Rubia’ platicó un poco de cómo fue su llegada al conjunto verdiblanco en la década de 1970, una época por la que le preguntan los más o menos ocho nietos que tiene actualmente.

Asimismo, platicó no sólo de los goles que le marcó a Miguel Marín, quien incluso ya sabía que en cada duelo Cruz Azul vs León, Salomone marcaría; sino también de cuando hizo seis goles en Torreón y el hecho llegó a oídos de los medios de comunicación argentinos.

“En aquel tiempo en Argentina estaba José María Muñoz, un locutor, cuando hice seis goles me llamaron en la noche desde Argentina, acá también tuvo repercusión, fue lindo, es una sensación que no se me va a olvidar jamás (...) Miguel (Marín), siempre me decía: ‘cuando jugamos con ustedes ya sé que me vas a hacer un gol’, siempre le hacía goles al Cruz Azul y eso que él era un portero de aquellos grandes”.