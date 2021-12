Llegó como obrero y se fue como patrón, 10 años de la contratación de Burbano

Todavía no pisaba la cancha y Hernán Darío Burbano ya se había echado en contra a un sector de los aficionados al Club León ya que un 23 de diciembre de 2011, el colombiano en medio de la polémica hacía su arribo a suelo zapatero.

Días antes de aterrizar en León, el colombiano había declarado en su país que llegaba a la Fiera para ‘usarlo como escalón rumbo a la Primera División’ y es que por aquellos tiempos recién se había dado la llegada de Grupo Pachuca al Bajío.

Introvertido y humilde, Burbano atendió a los primeros reporteros que acudieron al hotel donde se concentraba la Fiera, quienes no dudaron en cuestionarlo sobre sus declaraciones de las cuales terminó por disculparse.

Por ahí, en una entrevista en Colombia no me supe expresar, pero si me equivoqué, puedo decir que me disculpen porque vine a este club para ganar cosas y hacer cosas importantes”, declaró para Periódico AM en aquella ocasión.