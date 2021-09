La tarde que un 'Ángel' motivó a Tita

Con las ganas de conocer a una de las nacientes figuras paralímpicas que logró dejar el nombre de México muy en alto, Milton Queiroz ‘Tita’ gozó de una emotiva visita a un cálido rincón de la capital leonesa.

Su objetivo principal no era el de robarse los reflectores como tradicionalmente lo hace cada que pisa suelo zapatero, ya que, en esta ocasión, el exjugador brasileño y goleador de la Fiera, quiso darse el lujo de conocer a otra de las grandes figuras que León, Guanajuato, ha dado en la persona del joven Ángel de Jesús Camacho, quien recientemente ganó la presea de bronce en la disciplina de natación dentro de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

En lo más íntimo de un condominio ubicado en la colonia Deportiva 2 y más específicamente en la calle de Osasuna, ‘Tita’ bromeó, abrazó y se dejó llevar por la calidez familiar de los Camacho, con quienes terminó por lucirse con un auténtico obsequio que hizo que principalmente Ángel de Jesús pintara una gran sonrisa en su rostro.

De sus manos, la dotación de jerseys oficiales de la Fiera fueron regalados a la señora Francisca Ramírez, madre de Ángel, también a Don Jesús Camacho Barajas, padre del joven y por supuesto al orgulloso medallista leonés que lleva en su piel muy impregnados los colores verdiblancos.

Esto para mi es un gozo, como no voy a disfrutar estar aquí con Ángel, verlo con esas ganas, verlo con todo ese ánimo que ni yo a mi edad tengo, es lo que me llevare y nunca lo olvidare, es todo un ejemplo que, si me motiva a mí, motivará a todos estos niños que están aquí con nosotros”, dijo ‘Tita’ mientras convivía con muchos de los vecinos que acudieron a visitar al joven medallista.