Para ‘Tita’ la calidad de ‘Chapito’ seguirá marcando diferencia

Contento de ser tomado en cuenta en la presentación del nuevo jersey Charly del Club León, la leyenda esmeralda, Milton Queiroz ‘Tita’ aprovechó en rasaltar la calidad del actual ‘10’ de la Fiera, en la figura de Luis ‘Chapito’ Montes.

“Chapo es muy especial, tiene mucha calidad y técnica, es el jugador que hace jugar al equipo, hay que buscar, hay que empezar a buscar un jugador para sustituirlo, pero más tarde, yo recuerdo que jugué hasta los 29 años metí 11 goles en el último torneo, el León seguramente va a tener Chapo para varios torneos más”.

Y recordó una anécdota de cuando lo dirigió hace 10 años: “El primer día que entrene a Chapo, estábamos ahí en la Casa Club de U de G y yo cuando lo veía jugando, me impresionó y al terminar el entrenamiento me acerque a él y le dije “Chapo a ver, lo que hiciste hoy es sólo durante la semana o ¿también los domingos? Y me dice ¡claro profe! Y ósea tuve a Chapo poco tiempo, pero vi la calidad y la persona que es”.

En cuanto al León en la actualidad y la exigencia que debe de tener Ariel Holan al frente del equipo dijo:

“Sí, pero para dirigir al León tiene que ser así, León se transformó con la gente de Grupo Pachuca, por que en 60 años se lograron cinco estrellas, pero ellos en diez, lograron un ascenso un bicampeonato y la octava estrella, entonces te das cuenta del nivel que es el Club León”.

Y concluyó: “El León es un equipo grande, viene de ganar un campeonato y no tengo ninguna duda de que van a armar un gran equipo, van a contratar jugadores muy importantes para armar un mejor equipo”.

IP