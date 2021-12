Club León Vs Cihuatlán, el partido más extraño de la historia esmeralda

Antes de la prosperidad deportiva y económica del Club León, fueron varios los problemas que el cuadro verdiblanco vivió en sus agobiantes diez años en la Primera División A o Liga de Ascenso.

Fueron tantas y tantas las historias que se forjaron en aquel lapso en el circuito de plata, historias que cada cierto tiempo vuelven a la memoria del aficionado panza verde que, hoy más que nunca, goza de la constante presencia en fases decisivas.

Una de muchas tardes amargas que vivió León, en la que por muchos años se conoció como Primera A, se dio en el torneo debut del cuadro esmeralda tras descender: el Invierno 2002. Un partido que se disputó ante un rival bastante peculiar en la historia del futbol mexicano.

Con constantes problemas en la campaña, León parecía rezagarse en su búsqueda por la Liguilla ya en la recta final del torneo; no obstante, tres victorias de manera consecutiva los volvieron a meter de lleno por el sueño de ascender, con Carlos Ahumada como dueño del club y Carlos Reinoso en el banquillo.

A falta de tres fechas para culminar el torneo regular, el cuadro esmeralda llegaba a la Jornada 17 con cinco juegos ganados, siete empatados y cuatro perdidos, para un acumulado de 22 unidades; sólo una más que su siguiente rival: Cihuatlán FC.

“A Cihuatlán vamos igual, a nosotros no nos importa si vamos de local o de visita, tenemos nuestra forma de jugar y eso haremos”.

El joven equipo del circuito de plata ascendió de forma meteórica de Tercera División a la entonces Primera A, comandados desde la directiva por el millonario estadounidense Jimmy Goldsmith (Q.E.P.D), quien comandó el sorpresivo ascenso del cuadro jalisciense.

Ubicado al suroeste de Jalisco, a media hora de Manzanillo, Colima, este equipo jugaba en el estadio El Llanito, recinto inaugurado en 1998 con capacidad para albergar 5,000 espectadores, con tribunas tipo deportiva y muchas carencias.

Con la continuidad de Octavio Mora luego del ascenso de Segunda División de manera perfecta, el cuadro plagado de jóvenes como Omar Osorno, Alejandro Arce, Edgar Dueñas y Ulises Mendívil, entre otros, era de cuidado.

Con una goleada de 7-1 dos partidos antes de enfrentar a los Verdes, el cuadro que dirigía Carlos Reinoso tenía la obligación de encarar con cautela el encuentro de visita.

La invasión de los colores esmeraldas al pequeño recinto se dio por la extensa convocatoria de Carlos Ahumada, quien puso a disposición 10 camiones gratis para que su afición viajara al suroeste de Jalisco.

Bastó sólo media hora para que los boletos se agotaran y los seis camiones se llenaran. En total, fueron 400 seguidores que acompañaron al club de sus amores a Cihuatlán, con integrantes de porras organizadas, aficionados independientes y uno especial para directivos y familias de jugadores.

La invasión esmeralda al estadio El Llanito ya estaba más que hecha para apoyar en el calor bochornoso de las 16:00 hrs.

Pero la suerte no le sonrió para nada al cuadro leonés, pues el joven juez central Marco Antonio Rodríguez, quien luego se haría famoso como “Chiquimarco”, fue protagonista en el cotejo al expulsar a tres Verdes.

La primera tarjeta roja del encuentro no tardó en mostrarse, y es que al minuto 1, el juvenil Julio Santoyo, pariente del famoso “Cuirio” Santoyo, se fue expulsado por una entrada por atrás sobre Ernesto Medina.

Una situación que orilló al técnico chileno Carlos Reinoso a cambiar radicalmente su plan de juego, con una sustitución que condenaría después el andar del cotejo: Cirilo Saucedo relevó a Julio Herrera en el arco.

León no podía hilvanar jugadas más allá del mediocampo, donde la marca era bastante férrea, algo que provocó la segunda expulsión verdiblanca para el zaguero César Márquez, quien propinó una patada al atacante Alfredo Cobián.

Con el cuadro leonés y su afición enfurecidos, cayó el primer tanto del rival antes del descanso, poniendo las cosas todavía más cuesta arriba.

Con el 2-0 en la segunda mitad y el equipo totalmente partido con nueve jugadores, los Verdes sufrieron una expulsión más, la de Ulises Delgado en la hora cumplida de partido.

Con la frustración más agobiante que nunca, se le sumó un problema mayúsculo al cuadro leonés, pues Cirilo Saucedo y Marco Ballesteros cayeron lesionados en el terreno de juego, algo que condicionó a los Verdes que se quedaban con seis jugadores, cifra que imposibilitó seguir con el cotejo.

De forma peculiar, “Chiquimarco” decidió dar por suspendido el encuentro, ya que el cuerpo médico le informó que ni Saucedo ni Ballesteros podían continuar.

Una suspensión que no le gustó a cuatro aficionados panzas verdes que invadieron el terreno de juego cuando el cronómetro quedó varado en 65 minutos disputados.

Durante y después del juego se especuló sobre las lesiones de Saucedo y Ballesteros e incluso se habló de una supuesta estrategia de Carlos Reinoso para evitar una goleada mayor.

Según esta versión, el cuerpo técnico les pidió a los jugadores fingir lesiones para así terminar el juego y no sólo evitar una goleada mayor, sino proteger a sus aficionados que ya eran agredidos por la fanaticada local.

Para colmo, Carlos Ahumada observó el partido en una improvisada carpa detrás de la portería de Saucedo, junto a su familia y otros directivos.

El primer expulsado, Julio Santoyo, relató al final del cotejo, su sentir por la jugada que condicionó a su equipo.

“Yo sentí que me barrí delante de él y él se cayó delante de mí y después ya no supe más. Fue la primera jugada, yo iba a barrer limpio, pero el árbitro marcó. Esa jugada fue decisiva para el resto del partido, yo estoy consciente de que me barrí limpio”, contó el juvenil aún en el pequeño estadio.