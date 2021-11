El Club León ‘murió’ 14 días y resucitó por la ayuda de su afición

Junio de 1999. El Club León navega en la Primera División y aunque no es protagonista de las Liguillas, al menos se siente seguro de su permanencia y hasta puede celebrar el éxito de su hermano menor, el Unión de Curtidores, que acaba de ascender.

Pero en unas horas, todo se tuerce. Durante dos semanas, el León desaparece el futbol mexicano y sólo la protesta de su afición lo “resucita”.

Al final de la historia, al final de los días más tormentosos en la historia de la Fiera, León salva la vida y quien “muere” es el Unión de Curtidores, convertido en la franquicia del Puebla, curiosamente el rival al que enfrentarán los Verdes en la Liguilla del actual Torneo de Apertura 2021.

En aquel 1999, el Club León está bajo el mando de Valente Aguirre, un exitoso empresario inmobiliario que se da el lujo de tener a la Fiera y revivir al Unión de Curtidores, que protagoniza la Liguilla de la Primera División A.

A escasos días de disputar el juego de Vuelta ante Venados de Yucatán, serie que el Unión aventajaba por 2-0, los rumores comenzaron con un asedio interminable para Valente Aguirre, por la presunta venta del Club León o quizá del Curtidores, si lograba ascender.

Varias veces, Aguirre desmintió las versiones. En contraparte, Alfredo Domínguez Muro, entonces periodista de Televisa, le comentó a Periódico A.M que la transacción ya estaba hecha y el Club León sería vendido a empresarios jaliscienses.

“Valente Aguirre lo niega. El que yo me haya enterado ya me causó problemas con Valente, porque le descubrí la operación. Dice que no es cierto, pero ya está (la operación) cerrada. Lo sé de primera mano”.