¡Se acabó! Rafa Márquez ya no está en la lista negra del Departamento de Tesoro de EU

León.- Después de cuatro años de haber sido incluido en la ‘lista negra’ del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, Rafa Márquez ya no está presente.

En agosto de 2017, Rafa Márquez fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a presuntos nexos con el narcotraficante Raúl Flores ‘El Tío’, junto con el cantante Julión Álvarez.

Tras haber sido incluido en la ‘lista negra’, a Rafa Márquez le quitaron la visa a Estados Unidos, congelaron sus cuentas bancarias y empresas del País norteamericano tenían prohibido realizar negociaciones con el exfutbolista.

En la acusación, detallaron que la Escuela de Futbol Rafa Márquez AC era presuntamente utilizada para lavar dinero del narcotráfico.

El 9 de agosto de 2017, Rafa Márquez se defendió y negó que estuviera involucrado con alguna actividad criminal.

Rafa Márquez jugó Mundial de Futbol con prohibiciones

En 2018, Rafa Márquez anunció su retiro de Atlas y en el mundial de futbol de Rusia, pudo jugar con la Selección Mexicana su quinto mundial, pero tuvo diversas prohibiciones como no poder tomar de las mismas botellas con publicidad que sus compañeros, no portar el mismo uniforme de entrenamiento y no podía aparecer frente a logos de patrocinadores de la Copa del Mundo.

Ahora,b ya no es perseguido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En julio de este año, se reveló que Rafa Márquez no iba a dirigir en un equipo juvenil de FC Barcelona, debido a “problemas personales”

Con León, Márquez estuvo de 2012 a 2014 y consiguió el bicampeonato de Liga Mx con la Fiera, ganando los torneos del Apertura 2013 y Clausura 2014.

