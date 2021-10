‘Es una pesadilla’: Así cuestionan el proyecto de Nacho Ambriz en el Huesca

Nacho Ambriz y el Huesca aún no logran encontrar un balance adecuado para ser un equipo competitivo en la Segunda División de España.

El fin de semana, Nacho Ambriz conoció su quinta derrota en 12 encuentros, al caer 3-1 contra el Burgos, con lo que el equipo del mexicano ya ocupa la posición 12.

Y aunque aún no existe alguna advertencia para Nacho, su destino puede decidirse en los próximos tres encuentros contra Amorebieta, Ponferradina y Leganés, partidos fundamentales para Nacho.

Según un editorial del portal AS de España, puede que Nacho aún no logre adaptarse a la categoría y a este nuevo reto, ya que es muy diferente a la experiencia en el futbol mexicano.

“Nacho Ambriz no está viviendo su sueño europeo y se está encontrando en España con una pesadilla. Su Huesca está lejos del objetivo marcado, que es pelear por su tercer ascenso consecutivo a Primera”, publica la versión española de AS.

“El entrenador no tiene de momento un ultimátum por parte del club, pero las cinco derrotas sufridas en 12 partidos le colocan en el alambre”.

Nacho Ambriz tiene la cuarta plantilla más cara de la Segunda División

El portal acepta las dificultades de Ambriz para adaptarse al futbol español, pero también destaca la decepción por caminar fuera de zona de ascenso, con todo y que el Huesca es uno de los planteles más caros de la categoría.

“El técnico no se está aclimatando a la Segunda División española y su equipo, que cuenta con el cuarto límite salarial más alto, no termina de coger las ideas del preparador.

Le han fallado los refuerzos a Nacho Ambriz

“Pero Nacho no es el único que no logra adaptarse, los jugadores que llegaron para reforzar al equipo este torneo no han podido mostrar su máximo nivel”, señala AS.

El Huesca cuenta con el cuarto límite salarial más alto del torneo, sin embargo, lo que comenzó como un sueño se está volviendo una pesadilla.

Adolfo Gaich llegó cedido por el CSKA de Moscú como refuerzo estrella, Isidro Pitta fue traspasado desde el Olimpia de Paraguay, Buffarini firmó tras acabar su contrato con Boca Juniors y Florián Miguel que llegó desde el Nimes de la League 1 francesa.

Son nombres de jugadores que no han podido hacer diferencia en el equipo, jugadores que llegaron para ser importantes y que no han podido adaptarse al ritmo de la competición y que no le están ayudando a Ambriz a encontrar la estela de los mejores equipos de la categoría.

Nacho tiene que lograr que su equipo despierte para poder alcanzar un lugar en la pelea por el ascenso, ya que el ascenso directo se ve complicado.