¿Quién lo quiere? Eisner Loboa ya no entró en planes en El Salvador

Luego de que lo anunciaran como su flamante refuerzo, el Municipal Limeño de El Salvador confirmó que el jugador colombiano Eisner Loboa no formará parte de sus filas para el presente torneo.

Fue el pasado 10 de febrero cuando el club salvadoreño lo anunció ‘con bombo y platillo’, luego de tener un paso por equipos como León, Morelia y Atlas en la Liga MX, por lo que sus aficionados lo esperaban para el inicio de la temporada.

Pero al jugarse la cuarta fecha, Loboa no se registró con el club salvadoreño. Esta excepción en un inicio fue pedida por el jugador, al argumentar ‘un permiso por una situación familiar’.

Tras diez partidos desde que el torneo se puso en marcha, finalmente el Municipal Limeño señaló que luego de buscarlo constantemente, el jugador les comunicó que debido a las restricciones en viajes en Colombia no podría volar a El Salvador, por lo que el club ya tiene el documento de rescisión del contrato.

"No puede venir por las restricciones de su problema familiar, pero ya le quitaron esa restricción y el problema es que hay que esperar que la bajen del sistema (sic) y mientras eso no suceda, él no puede salir y la decisión que hemos tomado es que ya no venga, firme la resciliación y vamos a tener que desvincularlo", señaló para la prensa local Samuel Galvez, presidente del club.