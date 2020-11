El calvario de ‘La Yaya’ Álvarez en la final ante Dorados

León.- En aquella época donde al León se le invertía como a ningún otro en la extinta Primera A y en donde un entonces muy querido Carlos Ahumada era el mandamás de la Fiera, las expectativas de la noble afición esmeralda se encontraban por los aires al buscar el tan anhelado ascenso a Primera División.

En entrevista con Paco Vela, para Cancha Política, Héctor Carlos La Yaya Álvarez recordó aquellos tiempos con penay algunas alegrías.

Era la final de la temporada 2003-2004, en la que León era el principal favorito para retornar, pero frente a la escuadra felina se encontraba Dorados de Sinaloa, en donde un elemento de la talla de Héctor Carlos ´La Yaya’ Álvarez le tocó vivirlo de una terrible manera.

Y es que, al encontrarse lesionado, Álvarez recordó en una entrevista que Paco Vela le realizó, el penar que significó dar seguimiento a la final en la cancha del Carlos González y González de la capital sinaloense:

"Como en la cancha de Dorados había mucha gente, íbamos saliendo del túnel y cerraron la puerta y nos quedamos ahí, estaba tan incómodo yo porque estaba con las muletas, tenía una férula, estaba tan incómodo que no podía ver el partido”, señaló.

Fue cuando optó por moverse y buscar otro lugar: “Entonces me voy al ómnibus del equipo y había una tele y lo estaban pasando en vivo y me quedé sentado viendo todo el segundo tiempo ahí con el chofer y ahí una amargura”, recordó ‘La Yaya’.

Las playeras de la época expuestas previo a la final de ida - Mexsport

Aquel duelo terminó por quedárselo el cuadro culichi, por lo que al ser cuestionado si se habían presentado golpes en el vestuario esmeralda o se habían reclamado porque algunos jugadores habían sido vendidos a Dorados, respondió:

"Golpes no hubo en ningún momento, todos tristes eso sí, mal la verdad estábamos mal, después de que si se habían arreglado con los jugadores, no lo sé, pero nunca a mi me lo demostraron en ningún momento, lo que pasa es que surgieron rumores porque justo recién de ese torneo se va Cirilo, se va a Dorados y ya fue cuando empezaron a decir que fue un arreglo, pero no te lo puedo decir yo porque no lo vi y no lo sé”, recordar que elementos como Cirilo Saucedo de entonces gran temporada con León, luego de perder la final fueron adquiridos por Dorados.

Ahumada le puso transporte de lujo

Pero antes de recordar lo amargo de aquella eliminación, Álvarez se remontó a cuando Carlos Ahumada se mostró interesado en sus servicios, toda vez y cuando Irapuato también lo pretendió, por lo que señaló que fue lo que lo convenció en jugar para los verdes:

“Fue mejor la oferta de León, con un contrato de tres años, Irapuato me daba un año y no más y después Eduardo Rojas que era un chileno que trabajaba para Ahumada, me acuerdo que cuando yo le dije que sí, yo estaba en Querétaro, Carlos Ahumada me mando el helicóptero de él para ir de Querétaro a su oficina en el Distrito Federal, fue una experiencia muy linda, ahí es donde me convenció, dije carajo no soy ni Maradona ni Messi y ahí me convenció el nivel que estaba manejando con León” , concluyó expresándolo entre risas.