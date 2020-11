El primer campeón del Azteca: La Final que León le ganó a las Chivas

León.- León y Chivas protagonizarán una de las series semifinales del Guard1anes 2020, en la reedición de uno de los duelos con más historia en el futbol mexicano.

Y aunque será la primera vez que se enfrenten en Liguilla, la rivalidad tiene un pasaje copero digno de recordar y que derivó en el León como primer campeón en la histiria del mítico Estadio Azteca.

Fue el domingo 17 de julio de 1966, el Estadio Azteca tenía apenas mes y medio de ser inaugurado, por lo que la final de la Copa México de la temporada 66-67 no podía tener un mejor escenario.

Al partido por ese título llegaban el ‘Goliat’ que representaba un equipo como las Chivas, base de la Tri, y el ‘David’ que era la Fiera con jóvenes que habían causado sensación como subcampeones de la Copa Presidencial unos meses atrás.

León llegó a la Final tras una antesala bastante complicada que se definió desde los tiros penales contra Toluca.

El Azteca lució impresionante para algunos jugadores del León que no habían pisado el césped de esa catedral futbolera. “Fuimos los primeros campeones del Azteca, íbamos un poco nerviosos y hasta asustados por jugar en un estadio de los más grandes del mundo y eso imponía”, recuerda Salvador Enríquez, uno de los héroes de la Fiera en ese partido.

"Era un equipo que no quería perder con nadie, eso fue lo que nos inculcaron desde que estábamos en fuerzas inferiores, jóvenes que recorrimos un camino largo, pero muy agradable”.

El Rebaño se paraba como el favorito de todos, pero en ese momento no era más mexicano que el León, también formado solo por futbolistas nacionales. Y sobre este detalle, Carlos Barajas, de los atacantes del León en esa final, lo recuerda nítidamente.

León saltó primero a la cancha y se vio obligado a escuchar el estruendo provocado por la afición que apoyaba a los tapatíos. Marcos Gallardo, Arnulfo Cardona, Gil y Efraín Loza, Roberto López, ‘Pachuco’ López, ‘Chavicos’ Enríquez”, ‘Santillán’ Barajas, Gabriel Mata, Sergio Anaya y Amador Fuentes fueron los elegidos para batirse en ese duelo.

La Fiera se fue adelante a la media hora de juego. Gol fabricado entre el mismo ‘Chavicos’ a pase de Barajas y la gesta comenzaba a tomar forma.

"Me tocó anotar, es un gol que recuerdo mucho cuando veo los recortes del periódico. Una bola que me atrasó el ‘Santillán’ y como me tenía mucha confianza para patear a gol, lo hice y se quedó parado el portero de ellos que era el ‘Coco’ Rodríguez”, relata Enríquez.