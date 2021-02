Tras ocho años en los que defendió “a muerte” al León, William Yarbrough vive una nueva etapa como arquero de los Colorado Rapids en la MLS, escuadra con la que busca aplicar su experiencia e incluso regresar a la selección de Estados Unidos.

En entrevista para ‘Soy Fiera’ desde Colorado, Yarbrough recordó lo que el León marcó en su carrera.

William le ataja un penal al América en el Clausura 2014.

“No fue fácil salir de León, es una ciudad a la que quiero mucho, se vive muy tranquilo y la cultura es ideal. Fue un equipo con el que lo di todo y obviamente existe ese sentimiento de nostalgia cuando sales de ahí y siempre estaré agradecido con la directiva y sobre todo con la afición”, comentó el arquero nacido en Aguascalientes.

“Durante tantos años, toda la gente con la que me llegué a cruzar en León se portó siempre muy bien conmigo, la verdad me impresionó”.

Al vivir el ascenso en 2012, como tercer portero, y dos campeonatos en el máximo circuito con la Fiera (Apertura 2013 y Clausura 2014), Yarbrough recordó la clave del éxito:

“Ese equipo de Matosas ‘volaba’. La clave la tengo muy clara y fue que la base de jugadores que estuvo en el ascenso no fue apartada, como lo vi en otros equipos. Al contrario, llegaron refuerzos de calidad mundial como Rafa (Márquez) y Gustavo nos dio la confianza y nosotros quisimos agradecerle en la cancha, poniendo lo mejor. Siempre recordaré que a él no le importó que los que ascendimos no tuviéramos la experiencia, él nos dio la oportunidad”.

El cancerbero de 31 años firmó contrato con Colorado Rapids luego de estar un año a préstamo.

¿Te quedó algo por ganar con León?

“Se ganó lo que se tenía que ganar y yo siempre quería ganar. Me podías poner en un interescuadras y quería que mi equipo ganara, pero obviamente siempre te deja un sabor amargo llegar a dos semifinales y saber que podías acceder a la final o perder una final de Copa (en 2015)".

"En Libertadores nos quedamos cortos sabiendo que teníamos muy buen equipo, pero era la calentura de quedar fuera en ese momento, porque al final me quedo muy tranquilo con todo lo conseguido”.

¿Te ves regresando al León algún día?

“Vivo el presente, pero sí… por ejemplo, mis papás viven en León y con lo complicado de este año me quedé con las ganas de ir, pero eso sí, para mí por lo que significó León, claro que regresaría. Es un club que me dio mucho y que nunca olvidaré”.

¿Y cómo viviste el último título ya desde afuera, en el Guardianes 2020?

“La final la viví como un aficionado más, no sabes el gusto que me dio por el hecho de que el equipo había tenido algunos altibajos en los últimos años y que el equipo le haya dado una alegría más a la ciudad. La única parte que no me gustó fue que la parte más importante, como es la afición, no pudo asistir y que no pudo darse ese desfile que une a todos”.

¿Cómo es tu vida ahora en Colorado?

“Después de tantos años en León, sentía que tenía que vivir un nuevo reto y afortunadamente Colorado Rapids se acercó conmigo. Desafortunadamente tenía cuatro días aquí (en marzo de 2020) cuando nos pegó la pandemia, pero siempre he sido alguien que se adapta a cualquier circunstancia”.

“Me ayudó que ya conozco la cultura por mi familia, incluso a esta ciudad ya había venido de paseo. Lo que sí me costó fue ese arranque y pausa que no nos permitía jugar por la pandemia, pero aquí me encontré con excelentes seres humanos y en general eso me permitió adaptarme”.

¿Es cierto que la MLS se acerca al nivel de la Liga MX?

“Lo vemos en torneos donde se encuentran equipos de la Liga Mx y de la MLS y cada vez los partidos son más apretados, son más cerrados. El tiempo que ha tenido la MLS es normal que se haya ido de menos a más, es impresionante el profesionalismo sin importar la edad y yo francamente no veo tanta diferencia. Era una duda que yo mismo tenía, pero al estar en los partidos, me doy cuenta de que son muy similares”.

¿Qué has aprendido en la MLS?

“Tenía una idea del tipo de juego (de la MLS) por compañeros que estaban en selección y podía ver sus características, pero al vivirlo es muy diferente, es muy rápido el juego. Lo que me ha dado es la experiencia a través de los años y el manejo en algunas circunstancias, ahí es en donde he visto personalmente una mejoría”.

Hoy Estados Unidos tiene muchos jugadores en Europa, ¿a qué crees que se deba?

“Hay mucho talento joven aquí y cuando los visorean a tan temprana edad, su valor mercado no es muy alto, entonces sé que esa es una pieza que facilita una transferencia. Además, lo he visto con compañeros de selección que cuentan con algún familiar europeo y que en el trámite eso les permite no ocupar una plaza de extranjero”.