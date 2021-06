Al ‘Gullit’ le gustan los retos: “Cuando llegué a León tenían 10 años en el ascenso”

La llegada de Carlos Peña al futbol de Guatemala ha causado sensación, tanto, que el exmediocampista del Club León fue el principal protagonista de la rueda de prensa en la que el Antigua Guatemala FC presentó a sus refuerzos para la siguiente temporada.

Ya tomando en cuenta al “Gullit”, el cuadro dirigido por Roberto Montoya anunció de manera oficial a sus más o menos 12 refuerzos para el torneo que iniciará en los siguientes meses, un grupo comprometido, como detalló Peña, en el que el tamaulipeco negó sentirse como la figura.

“Contento de que el entrenador y el cuerpo técnico hayan confiado en mí, estoy muy agradecido por esta oportunidad (...) Esto no es tenis ni boxeo, en la cancha somos un equipo de más o menos 30 jugadores que tienen que estar unidos y trabajar en equipo para conseguir lo que queremos, no soy sólo yo”.

Pese a estas declaraciones, el mediocampista mexicano sin duda llegó al equipo “panzaverde” como el refuerzo más destacado, pues fue el único que respondió en solitario las preguntas de los medios de comunicación reunidos en la presentación.

En sus respuestas, entre otras cosas, detalló la diferencia de estilos en las diferentes ligas en las que ha tenido participación, destacando que en el futbol de El Salvador fue el único en el que sintió que tenía continuamente una marca personal.

“En el duelo de la semifinal recibí un golpe, me dolía mucho y en la final también recibí otro y ya no pude continuar más. En estos momentos ya estoy bien pero es un futbol muy intenso (en El Salvador), muchos golpes, me ponían marca personal y eso es raro en otras ligas”.