Siete años después del bicampeonato con La Fiera, el “Gullit” regresa a una final de liga

Siete años después de la última final que disputó en un torneo de liga, Carlos “Gullit” Peña tendrá la oportunidad de jugar nuevamente esta instancia, aunque ahora con el Deportivo FAS de El Salvador.

La cancha del Estadio Cuscatlán será escenario del duelo por el título en la Primera División salvadoreña, partido que protagonizarán el Deportivo FAS y Alianza este domingo a las 16:00 horas.

A diferencia de lo que sucede en la Liga MX, la serie final en el futbol salvadoreño se realiza a un sólo partido y en cancha del Alianza, que cerró la temporada regular en una mejor posición dentro de la clasificación general.

Es importante señalar que el “Gullit” aún es duda para el juego de este domingo pues el fin de semana pasado, cuando el FAS jugó la semifinal ante Santa Tecla, el mediocampista recibió un fuerte golpe en la rodilla derecha que lo obligó a salir de cambio.

“Fue un golpe que me duele, obviamente no me sentía al 100%, quedaba todavía medio tiempo y hay jugadores que están esperando su oportunidad de jugar y están al 100, dije que me dolía mi rodilla y la verdad es que esperaremos qué pasa, si podemos jugar la final, Dios quiera que sí y entonces vamos a ver”.