Gullit Peña es el mejor pagado de El Salvador, pero desquita cada centavo

La Liga Mayor de El Salvador ha puesto sus ojos en futbolistas mexicanos que al llegar suelen detonar un buen nivel de competencia y marcar diferencia.

Actualmente, uno de los casos que más llama la atención es el del exjugador del León, Carlos ‘Gullit’ Peña, quien marcó un precedente debido a la estratosférica cantidad que recibe por parte del Deportivo FAS, con un sueldo de poco más de 6 mil dólares (unos 120,000 pesos mexicanos).

El fichaje del mexicano se concretó luego de que el Fútbol Asociado Santaneco (FAS) y el gobierno salvadoreño financiaron su llegada.

En promedio los jugadores extranjeros en la liga salvadoreña reciben un sueldo no superior a los dos mil dólares mensuales (unos 40,000 pesos), por lo que el caso del futbolista tamaulipeco sobresale.

'Gullit' Peña, en realizando sesión de gimnasio.

En entrevista para Super Deportivo, Robbie Ruud, periodista de ‘CANCHA’, suplemento deportivo del Diario de Hoy, explicó el fenómeno de la llegada de Peña al futbol salvadoreño:

“En lo personal, me ha sorprendido gratamente, no tenía expectativas de él. Pese a que no es un atacante, es un volante con mucho gol. Se esperaba un rendimiento mucho más debajo de lo mostrado y tras varios años sin aparecer, creo que puede recuperar su futbol aunque haya firmado sólo por seis meses con FAS”.

¿Cómo es la exigencia del futbol salvadoreño para un futbolista como ‘Gullit’?

“Los extranjeros están en el ojo del huracán porque ganan el triple o el cuádruple de salario que tienen los futbolistas locales, entonces es obvio que tienen que devengar no sólo por eso, sino también por la trayectoria que puedan tener en sus espaldas”.

Esperan pueda explotar

Peña en uno de los partidos oficiales con el FAS.

De acuerdo con Ruud, el arranque de ‘Gullit’ Peña ha sido prometedor al marcar en su presentación en un amistoso y posteriormente en partidos oficiales, por lo que incluso consideró que de “contagiar” a sus compañeros, el FAS será tomado en cuenta como un serio aspirante al título tras 10 años de no lograrlo.

Otro caso

Así como Peña, otro caso que pinta para tener un gran rendimiento es el del ex San Luis o Potros UAEM, Dieter Vargas, quien llegó como refuerzo al Once Deportivo:

“Sin duda se espera que haga la diferencia y mucha en el Once Deportivo, que el año pasado quedó campeón. Pero debido a que sólo se jugaron 13 fechas de 22, debido a la pandemia, la Federación (salvadoreña) optó por retirárselos”.

Dieter Vargas en el futbol salvadoreño

Además de Peña y Vargas, algunos otros mexicanos que resaltan son el ex Rayados de Monterrey, Alejandro Dautt (sobrino de Oscar Dautt), quien desde la portería ha salido tres veces campeón con el Santa Tecla FC; así como de Marvin Piñón, quien jugó para Lobos BUAP, o el ex Chivas, Edgar ‘Tepa’ Solis, quienes suelen ser titulares con el Once Deportivo.

