“Siempre quise jugar para León”: 'Kikin' Fonseca

El exseleccionado nacional Francisco Fonseca platicó para SoyFiera y reveló que una de las deudas que le quedó en el futbol fue jugar con el Club León, el equipo de su ciudad y al que trató de entrar por varias vías.

Al final, después de una carrera de 16 años, “Kikín” debió retirarse sin cumplir ese sueño, aunque otros sí que los alcanzó, como anotar en un Mundial (2006), marcar en una final de Liga (Apertura 2004) o jugar en Europa (con el Benfica de Portugal).

¿Cómo era tu vida de niño?

Me la pasé siempre haciendo deporte, siempre haciendo futbol, basquetbol, beisbol, tenis... mis padres y mis hermanos me inculcaron el deporte y es lo que hacía: jugaba y estudiaba”.

¿En qué momento decidiste dedicarte al futbol?

Empecé a jugar en los equipos de la familia. Recuerdo que jugaba en una cancha de subida… ¡imagínate! (ríe), hasta que ya en la prepa les dije a mis padres que quería probar suerte como futbolista y pues me fui a probar al León junto con otros 350 chavos y gracias a Dios tuve la fortuna de lograrlo”.

Kikin en la Copa Confederaciones de 2005 - Mexsport

¿Cómo iniciaste?

Primero empecé jugando en el Torneo de los Barrios. León tenía, se le puede decir, una cuarta división en donde nos fogueábamos y luego me registraron ya en Tercera División, ya recibiendo un sueldito. Me acuerdo que me daban como 300 pesos”.

“Yo entonces fui a probarme a León porque quería jugar en mi tierra, porque si no hubiera querido jugar para León, me hubiera ido a jugar a cualquier otro equipo. Yo siempre quise jugar en el equipo de mi tierra, imagínate la felicidad para mí y para mi familia cuando me aceptaron en aquellas canchas de tierra frente al Lux”.

¿Qué pasó después?

Yo a los 17, casi 18 años, tuve que irme de León porque Valente Aguirre, dueño del León, vendió al equipo (en 1999). Tomó seis cartas de jugadores que eran de su propiedad y por eso tuve que salir de León. Si fuera por mí, yo no hubiera salido, yo no quería”.

“Ya desde que estaba en Unión de Curtidores, recuerdo que todo el proceso iba bien. Incluso en algunos entrenamientos ya me llamaban al primer equipo cuando estaba (Carlos) Reinoso, estaba (Carlos) Babington, pero en eso Valente Aguirre vendió al equipo, con lo que recuerdo mucho que la gente se manifestó”.

¿Te aferraste a jugar en Primera?

Salí de aquí a huevo, tuve que cortar mi estudio y me tuve que ir a Venados de Mérida en el Ascenso. Después ascendimos en La Piedad (2002) pero tan me valió gorro que no le dije nada a Valente, porque (Roberto) Zermeño me había hablado para que me fuera a jugar a León, me dijo que ya todo estaba listo y me fui sin avisar, porque mi ilusión era jugar aquí. Pero Valente me regresó y jugué todo un torneo en La Piedad”.

Fonseca festejando con la playera de Benfica - AP

¿Y alguna vez pudiste volver?

“Mira que yo, a pesar de que León estaba en el Ascenso, yo estando en Primera División hablé con los hermanos Batarse y les dije ‘Quiero jugar en León”, pero el futbolista no se manda solo y no se dieron las cosas. Yo estaba dispuesto a sacrificar. Luego estando en Atlante, hablé con Jesús Martínez Junior y le dije que en la última parte de mi carrera quería ganarme un puesto, pero tampoco se dio”.

¿Hoy eres aficionado del León?

Tengo una espinita clavada porque no pude debutar o jugar con mi León, que también le voy y siempre lo he dicho, porque con Pumas viví grandes momentos como profesional, un bicampeonato y le voy a Pumas porque mi hermano ‘Kikin’ murió con el pans de Pumas puesto y eso fue algo que me marcó, pero también yo desde que vivía aquí le voy a León, porque soy orgullosamente leonés. De hecho tengo en mi mano izquierda una pulsera de Pumas y en la derecha una de León y cuando me preguntan, siempre digo que le voy a los dos por igual”.

Cuando marcaba con el Tri o con Benfica, lo dedicaba a su tierra

Kikin al momento justo del remate que significó su gol ante Portugal en Alemania 06 - AP

Fonseca recordó que cada que anotaba en Selección Nacional o con el Benfica en Portugal, dedicaba sus goles con orgullo a la tierra que lo vio nacer y a su familia.

Por otro lado mencionó: “Hay mucho talento aquí en León, me sorprende que siendo tan bueno León, una tierra con pasión por el futbol, no se apoye tanto al talento local”.

“Yo trato de platicar con muchos jóvenes, incluso con mis sobrinos. Tengo uno jugando en Playa del Carmen y les digo que pueden llegar a ser el mejor jugador, sin importar dónde estés”, concluyó.