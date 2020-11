La penumbra persigue a Gustavo Matosas

León.- Gustavo Matosas ha sido uno de los personajes que marcaron la historia del Club León, de sobra está decir que fue la pieza fundamental en la obtención del ascenso y posterior bicampeonato, pero lamentablemente para su causa luego de pasar por la Fiera, los resultados no han sido los mejores para él.

Luego de haber dirigido más de 150 partidos con los verdes, Matosas no ha podido pasar la barrera de los 30 partidos al frente de otros equipos, tanto del futbol mexicano como en el extranjero, en donde su paso ha venido envuelto incluso en medio de polémicas.

En 2015 el uruguayo dirigió al América luego de su etapa dorada con la Fiera y sumó 25 cotejos, 19 de ellos en el torneo local y 6 más en la Concachampions, por lo que su desempeño dentro de Liga MX con 8 ganados, 5 empatados y 6 perdidos lo condujeron fuera de la institución azulcrema. Posteriormente dirigió al Atlas en donde tuvo dos menos que con los capitalinos, pero acumuló 8 derrotas y un bajo rendimiento que lo hicieron salir de Colomos.

Posteriormente para el 2016, Matosas probó suerte en el futbol árabe, en donde dirigió al Al-Hilal tan sólo dirigiendo diez partidos. De ahí se fue a Paraguay donde se vinculó con uno de los históricos como es Cerro Porteño, dirigió 14 partidos en 2017 y terminó por ser despedido luego de ser eliminado y goleado por Guarani 4-0.

En septiembre de 2017, Matosas decidió “dar un paso al costado” luego de que consideró que con Estudiantes de la Plata no había podido lograr el objetivo, al caer ante Nacional de Paraguay en los octavos de final de la Copa Sudamericana en donde había dirigido apenas 7 encuentros.

La salida del conjunto argentino tuvo un cobijo próximo con su arribo a la selección nacional de Costa Rica, en donde todo parecía pintar de buena manera, sin embargo, también tuvo un muy breve paso con los ticos, dirigiendo 4 amistosos y 4 oficiales en Copa de Oro 2019, sumando 3 victorias, 1 empate y 4 perdidos para finalmente salir de manera bochornosa diciendo que: "No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido. No me siento productivo, a veces parece que estoy de vacaciones, estoy con los jugadores cada dos meses".

Tocó fondo

Tras varias especulaciones que apuntaban que estaba vetado de futbol mexicano, Matosas sorprendió y regresó a los banquillos en la Liga Mx, haciéndolo para Atlético de San Luis en 2019 con quienes vivió su peor momento ya que dirigió apenas 8 partidos de los cuales perdió 6 con sólo 2 victorias, por lo que luego de caer ante León por 3-2 y previo a un escándalo de arreglo con jugadores fue destituido del cuadro potosino.

El más reciente capítulo en su carrera lo vivió en este 2020 al ser considerado como directivo del Club Veracruzano de Futbol, equipo fundador en la ya muy alicaída, Liga de Balompié Mexicano, en donde luego de coincidir con Carlos “Gullit” Peña, decidió hacerse a un lado luego de que jugadores como el anteriormente mencionado y Jorge “Chatón” Enríquez señalaron que la directiva les había quedado a deber las primeras dos quincenas en la campaña.

