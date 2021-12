¡Pobre taquero! El día que El Piojo Herrera enloqueció en el Nou Camp VIDEO

La cancha del Estadio Nou Camp ha sido testigo de innumerables episodios en el balompié azteca, desde la presencia del auténtico artillero alemán Gerd Muller, hasta trifulcas entre jugadores y entre aficionados en las gradas.

Una de las grescas más recordadas es la agresión de Miguel Herrera sobre un aficionado esmeralda, esto tras disputar el último partido de la temporada 1993-94, donde Atlante cayó 2-1 ante León.

Es uno de los hechos más curiosos en el Futbol Mexicano, pues se dio en plena entrevista con el zaguero, quien se careó con un aficionado dentro del campo y causó la indignación de los medios deportivos.

Este sábado, El Piojo Herrera vuelve al Estadio León, pero ahora como entrenador de los Tigres, tratando de eliminar a la Fiera para llegar a la Final del Apertura 2021.

Era la Jornada 38 de la temporada 1993-94 y León cerraba el torneo recibiendo al Atlante, por lo que el partido tenía una importancia mayúscula por estar frente a su afición y ante el vigente campeón.

Los esmeraldas cumplieron al derrotar 2-1 al Atlante que, a pesar de todo, ya estaba calificado a la Liguilla como séptimo lugar.

Aún así, la derrota cayó mal en el conjunto azulgrana, que durante todo el partido fue agredido verbalmente por los aficionados desde las gradas, pues los capitalinos habían eliminado un torneo antes al cuadro verdiblanco en Semifinales.

Es al término del partido cuando se produce una gresca para la historia, ya que en plena entrevista televisiva, Miguel El Piojo Herrera agredió con una patada artera a un aficionado que ingresó al campo para provocar al zaguero central que respondió de esa manera.

Jorge López Oliva fue el aficionado agredido por el ex jugador atlantista y después del percance, declaró que él jamás provocó al “Colorado” Herrera.

“Ahora dicen que yo tuve la culpa, cuando él me golpeó a la vista de todo el estadio. Es un cobarde. Ni siquiera me dejó meter las manos”.

En su entrevista al Periódico A.M, López Oliva relató la agresión de Herrera.

“Terminó el partido y yo ví que “El Chato” (Marco Antonio) Ferreira estaba discutiendo con Herrera, y pensé que era conveniente acercarme para que se calmaran. Entonces llegué cuando Herrera comenzaba a platicar con el reportero de Televisa y lo toqué por la espalda con una palmada. Cuando volteé vi que Herrera me iba a dar una patada. Yo alcancé a levantar el pie y choqué con el suyo, y como perdí el equilibrio, me caí”.

Por su parte, el jugador del Atlante justificó su acción después del partido.

“Salí de la cancha, molesto porque perdimos, pero de ninguna manera con ganas de agredir a alguien. Iba a dar una entrevista, estaba tranquilo en ese momento cuando una persona me pateó por atrás y todavía me retó a golpes, entonces yo me calenté y respondí a la agresión”.