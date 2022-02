5 gestos del Chapo Montes que lo hacen ídolo más allá del futbol

Tras el gesto de Fair Play en el pasado partido ante Pumas, cuando corrigió una tarjeta roja que jamás existió, Luis Montes ha sido eco mundial por la actitud deportiva que ya muy pocas veces se observa en el futbol.

El ‘10’ esmeralda se llenó de elogios por priorizar el juego limpio aún y cuando su equipo estuviera perdiendo el cotejo ante Pumas y quedaran escasos seis minutos para terminar.

Sin embargo, este no ha sido el único suceso que ha enaltecido la grandeza de Luis Montes vistiendo la camiseta del Club León, pues a lo largo de su carrera ha demostrado el por qué de la idolatría de la afición panza verde.

A escasos 15 días de arrancar el Mundial Brasil 2014, Luis Montes se rompió la tibia y peroné en un amistoso en Estados Unidos entre la Selección Mexicana y Ecuador.

El mediocampista estaba contemplado por Miguel Herrera, quien lo llevaría a su primer Mundial junto a sus compañeros José Juan Vázquez, Rafael Márquez y Carlos Peña.

Un golpe arduo en su vida que le arrebató el sueño mundialista, pero no las ganas de salir adelante y regresar con los esmeraldas ocho meses después.

“El primer día que me lesiono, yo solo quería ver a mi esposa y me desahogué con ella, un día nada más. Y al siguiente día dije: ‘Si me pongo a llorar, no me voy a curar, pues ya, no pasa nada, lo hecho, hecho está’”, expresó para un video del Club León publicado hace cuatro años.