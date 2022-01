Mauro Boselli habla sobre su retiro: ‘No sé cuánto más voy a jugar’

Tras ser campeón con Cerro Porteño en Paraguay, Mauro Boselli ha regresado a su casa en Argentina para jugar una vez más con Estudiantes de La Plata, club con el cual pudo jugar ante FC Barcelona en el Mundial de Clubes de 2009, tras ganar la Copa Libertadores.

Hoy se hizo oficial su presentación en el cuadro argentino, con el cual tiene muy gratos recuerdos, declarando que el propio club es parte de su familia, sin olvidar el hambre de triunfo que aún tiene en los botines “El matador de Barracas”.

"Estudiantes es parte de mi familia. El fútbol es presente. Lo que hice, la gente no lo va a olvidar. Tengo el desafío de hacer las cosas bien y hoy tenemos la oportunidad de volver a jugar la copa".

El regreso tan ansiado de la afición “pincharrata” por fin se dio, desatando una algarabía que el propio goleador recalcó con un auténtico amor por el club que lo vio despegar en el futbol.

“Fue una alegría bárbara. Mucha gente pedía que vuelva antes y si no lo hice no fue por lo económico ni por lo deportivo, sino familiar, por decisiones que no pasan por el trabajo. Estudiantes es parte de mi familia y le agradezco por abrirme nuevamente las puertas para ponerme la camiseta de nuevo".