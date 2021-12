¿A dónde irá? La emotiva despedida de Mauro Boselli de Cerro Porteño

El nuevo destino de Mauro Boselli es un misterio pues, a través de una publicación realizada en Instagram, el exdelantero del Club León confirmó que no continuará con Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay.

A más o menos un año de su llegada al Ciclón y luego del campeonato obtenido hace algunas semanas, el ‘Matador’ expresó su cariño por los colores azulgranas, aunque también confesó que la adaptación fue complicada tanto para él como para su familia, por lo que decidió emprender un nuevo camino.

“En todas las decisiones de mi vida siempre puse a mi familia por delante de todo y esta vez no será la excepción. Como es de público conocimiento, he tomado la decisión de no continuar el año que viene en Cerro Porteño”, señaló Boselli en el mensaje que redactó.