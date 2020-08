Peligra la misa del aniversario 76 del Club León

León.- Por primera vez la tradicional misa de aniversario en honor al Club León podría no llevarse a cabo.

Así lo reveló el principal organizador de los festejos de aniversario de la Fera, el doctor Primo Quiroz Durán, encargado de organizarla año tras año ya sea en la Catedral de la ciudad o en el Templo de Nuestro Señor de la Salud, en el Bario Arriba.

“Es momento de cuidarse de la pandemia por covid contra la que se sigue luchando", dijo

El exdirectivo esmeralda explicó que pese a que la misa es un gran motivo para recordar la grandeza esmeralda, la situación por la que atraviesa la sociedad lo hace pensar en que dicha celebración no se realice o bien se realice virtualmente.

"Tengo el honor de organizarla, pero este año estamos en veremos ya que es momento de cuidarse"

Quiroz confiaba en invitar, como cada año, al primer equipo, a veteranos y aficionados, pero todo está en suspenso: "Nos gustaría como cada año poder reunir al primer equipo, al cuerpo técnico, a otras generaciones de jugadores y directivos, pero creemos que por el momento sería riesgoso hacerlo. Quizás la podríamos realizar virtualmente pero aun no sabemos, estamos viendo”.

Quiroz añadió que la logística de realización para este año en definitiva no podría ser la misma que en anteriores: “Los protocolos de cuidado que sigue el equipo, dictados por la Liga, son los que yo creo que no permitirían que en esta ocasión se pueda realizar, entendemos que buscan eliminar todo tipo de contagio y por eso sabemos que es complicado que se realice, además varios somos mayores de 60 años y nos preocupa, no queremos arriesgar”.

Finalmente aceptó que buscará algunas otras opciones para poder llevarla a cabo, aunque de momento recalcó que por motivos de prevención la misa podría no realizarse.

Será la próxima semana cuando mantenga comunicación con las partes relacionadas con quienes espera tener un panorama de mayor claridad.

Foto: Omar G. Ramírez

El Club León estará llegando a 76 años de historia el 20 de agosto, fecha por demás especial para todos los aficionados y seguidores de la Fiera, que muy probablemente tengan que esperar un poco más para poder ser partícipes de la tradicional misa de aniversario.

IP