Nacho Ambriz y el Huesca pudieron sacar un punto al empatar en casa 0-0 contra el Fuenlabrada

Un resultado que sabe a victoria para Nacho que venía de 3 partidos consecutivos de derrota, mientras que el Fuenlabrada venía de 3 empates

El cuadro de Ambriz no sumaba puntos desde el 22 de agosto pasado, cuando en la Jornada 2 del campeonato se impuso 2-0 al Cartagena.

“Siempre preparo al equipo para ganar, esa presión que traemos no nos dejó jugar como otras veces”, comentó Nacho

Hasta ese momento el paso del equipo era bueno con dos triunfos consecutivos en el arranque del torneo.

Sin embargo, después vino una dolorosa caída, pues los dirigidos por el estratega mexicano perdieron tres partidos seguidos contra ante Unión Deportiva Las Palmas, el Oviedo y el Club Deportivo Lugo

El Huesca se ubica en la novena posición con 7 puntos por lo que debe continuar en busca de sumar y el su siguiente juego que será de visita ante la Real Sociedad B, equipo que marcha un punto por debajo del conjunto dirigido por Ignacio Ambriz.

En la conferencia de prensa Nacho habló sobre el bache en el que se encuentra su equipo

“No tenemos la misma confianza del principio, con trabajo y unión mejoraremos. No estoy satisfecho, pero no puedo decir que los jugadores no han puesto lo mejor de sí”.