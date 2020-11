¡Otro que se va! ‘Chatón’ Enríquez deja al Club Veracruzano Tiburón

Veracruz.- ¡Siguen las salidas! Mediante un comunicado, el jugador Jorge ‘Chatón’ Enríquez anunció que dejará al Club Veracruzano de Futbol Tiburón por incumplimiento de contrato.

En el comunicado, ‘Chatón’ Enríquez aseguró que rompe vínculo con el club de Liga de Balompié Mexicano, debido a que no le cumplieron el contrato y agradeció a la directiva del club por la invitación al proyecto.

Gracias a la ciudad veracruzana por el día a día que me hizo sentir como en casa, a los jugadores que me demostraron empatía, al staff y cuerpo técnico por todo el apoyo que me brindaron, por todo el respeto y compañerismo, gracias a todo el club por confiar en mí”, escribió.