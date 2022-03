Rafa Márquez quiere ser DT, pero comenzar desde abajo: ‘No me quiero precipitar’

Rafael Márquez se retiró como futbolista profesional en 2018, tras el Mundial en Rusia, y aunque tuvo una breve experiencia en España, su carrera como entrenador no ha despegado.

En una entrevista para el podcast de Toño de Valdés, Rafa Márquez confesó que quiere ser director técnico y para ello se prepara, aunque no desea precipitarse, sino esperar un proyecto sólido que le permita aprender.

Rafa Márquez alza el trofeo del Clausura 2014.

“Mi pasión siempre ha sido el fútbol, obviamente pues he tenido una carrera muy larga y he tenido mucha experiencia en ese sentido”, comentó Márquez en la entrevista.

Rafa Márquez prefiere ser DT que directivo

El excapitán del Club León y de la Selección Mexicana aclara que no se ve en una oficina, como directivo, sino dirigiendo a unos metros de la cancha.

“Me llama más la atención ser entrenador… ahora estoy haciendo el curso de entrenador en la Federación Española y me inclino más por algún día tener un proyecto como entrenador y ver qué sucede”.

Márquez ganó dos Champions League con el Barcelona.

Hace un par de años, Márquez entrenó en fuerzas básicas en España y en 2021 tuvo pláticas con la directiva del Barcelona para tomar algún cuadro juvenil, aunque los proyectos no se han “aterrizado”.

“Al final lo que quiero es estar allá abajo (en la cancha), tener nuevamente la presión, el estar cerca del campo creo que es mi pasión… He tenido ya algunas pláticas con el Barcelona para empezar quizá con fuerzas básicas allá, lo que es La Masía”.

‘No me quiero precipitar’

En la entrevista con Toño de Valdés, Márquez aceptó que su brillante paso como jugador en el Barcelona ahora le abre las puertas, pero no quiere aprovechar ese prestigio para tomar un proyecto de forma precipitada.

“Obviamente por el buen trabajo que hice allá, tengo abiertas algunas otras posibilidades, pero por ahora no me quiero precipitar, (quiero) tener un buen proyecto que me ayude a tener experiencia, no ir a lo más alto, sino empezar en un nivel más abajo y poco a poco aprender. Equivocarse para saber qué hacer luego”.

Su ejemplo es el español Xavi Hernández, quien tras su retiró entrenó en los Emiratos Árabes y hace unos meses fue llamado al primer equipo del Barcelona, por el despido de Ronald Koeman.

“Xavi inició primero al ir a un buen equipo para aprender, a un futbol más cómodo y ahí aprendió a desenvolverse”.

Hace unos meses se rumoró que Márquez podría entrenar al Pachuca, debido a su buena relación con Jesús Martínez, pero El Káiser terminó como comentarista de TUDN, a la espera de una oportunidad para dirigir.

