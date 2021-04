Rafa Márquez regresará al Barcelona para ‘foguearse’ como entrenador

Rafael Márquez podría volver al equipo con el que lo ganó todo, pues el Barcelona ha entrado en contacto con “El Kaiser” para entrenar juveniles.

Rafa Márquez en todo momento apoyó a Joan Laporta para que éste regresara a la presidencia Culé en una segunda etapa y ahora Joan quiere recuperar el brillo del Barcelona y piensa hacerlo de la mano del Káiser.

De acuerdo con el Diario Sport de España, Márquez es del interés de la institución para la reestructuración del equipo, siendo la buena relación del “Kaiser” con Laporta su principal vía de acceso.

Paso fugaz

Rafa Márquez empezó como técnico el pasado verano y lo hizo en el cadete de la RSD Alcalá, Sin embargo, el mexicano rompió su contrato y ahora suena muy fuerte para ser parte de La Masia.

Rafa ha descartado volver a México para hacer carrera profesional en el futbol en el corto plazo, pues las puertas de Europa las tiene abiertas, en donde espera pronto hacerlo.

"Sí, bueno hay una muy buena relación e incluso se hizo público que yo lo apoyé en su candidatura, sin tratar de recibir algo a cambio, sino por el simple hecho de la amistad y de lo que hicimos juntos en el pasado. Pero bueno, no hay nada todavía en concreto, no hay ningún ofrecimiento, pero tampoco estoy cerrado a que no se pueda presentar”