Rafa Márquez revela que León le devolvió el gusto por el futbol

Rafael Márquez llegó al Club León a finales de 2012 para reencontrarse no sólo con el futbol mexicano, sino para recuperar el gusto por el futbol y, en poco tiempo, tocar la gloria en la Liga MX.

En entrevista con Toño de Valdés, Rafa Márquez recordó su fichaje con el León en 2012. Llegó en diciembre, procedente del Red Bull de Nueva York de la MLS, y en poco más de tres torneos con la Fiera alzó dos títulos de Liga.

En primer lugar, Márquez recordó que jugar en la MLS fue frustrante, pues encontró un nivel muy diferente al que había experimentado con el Mónaco y el Barcelona en España.

“La verdad que no fue muy buena mi experiencia en Estados Unidos porque todavía estaban en desarrollo y era un poco amateur todavía y por mi manera de competir me empecé a frustrar por distintas situaciones”, contó Márquez, hoy retirado y quien es comentarista de TUDN en los juegos de la Selección Mexicana.

“Quería sobre todo ganar y esa frustración no favorecía mis actuaciones y no disfrutaba tampoco”.

Márquez jugó tres años en la MLS, pues mientras en lo deportivo se sentía estancado, al menos en lo personal y familiar se sentía feliz viviendo en Nueva York.

Sin embargo, en lo deportivo era evidente que no estaba feliz.

“Iba a entrenar y me frustraba porque yo quería algo más, algo más profesional, el exigir, llegar a cierto nivel, hacer que el equipo funcionara y con la ayuda de (Thierry) Henry (su entrenador) intentamos hacer las cosas pero era mucho trabajo y tampoco nos daban mucha flexibilidad para hacer lo que a lo mejor queríamos hacer para beneficio del club”.

Rafa Márquez intentó primero firmar con el Atlas, el equipo que lo formó y lo catapultó al futbol europeo, pero nunca pudo llegar a un acuerdo económico.

“Yo intenté regresar a Atlas, desafortunadamente no llegamos a un acuerdo, casi casi querían que jugara otra vez como académico, casi que yo pusiera el dinero…”.

Entonces apareció el León, en una negociación facilitada por su amistad con la familia Martínez.

“Después que tengo una gran amistad con Jesús Martínez que me ofreció poder regresar a México con el León, que estaba recién ascendido con Gustavo Matosas y la verdad que fue una gran experiencia… regresé a México y fue una etapa muy linda en la cual me revivió, digámoslo así, en la cual me dio la oportunidad de ser campeón y llegar a otro Mundial”.